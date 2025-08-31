الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل

أعلن محمد عبيد موفد القاهرة الإخبارية من معبر رفح المصري، عن انطلاق الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26»، صباح اليوم، التي يُسيرها الهلال الأحمر المصري، باتجاه القطاع عبر معبر رفح البري، حاملة شحنات من المساعدات الغذائية والمستلزمات الحياتية.

وأضاف “عبيد”، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الفوج الأول من القافلة قد انطلق في وقت مبكر من صباح اليوم، وضم 80 شاحنة مساعدات، فيما يضم الفوج الثاني 20 شاحنة إضافية تحمل مواد غذائية وسلال تموينية وصناديق من أكياس الدقيق التي تُعد من الضروريات في القطاع.

مساعدات غذائية فقط.. وغياب المواد الطبية والوقود

وأشار «عبيد» إلى أن المساعدات التي تم السماح بدخولها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقتصر فقط على المواد الغذائية والمستلزمات الحياتية، موضحًا أن القافلة لا تحتوي على أي أدوية أو مستلزمات طبية، نتيجة للقيود الصارمة المفروضة على دخول هذا النوع من الإمدادات.

كما أكد أن الاحتلال يمنع دخول شاحنات السولار والوقود بكميات كافية، حيث يُسمح بعدد قليل جدًا من الشاحنات بالدخول، وعلى فترات متباعدة تصل إلى عشرة أيام أو أكثر.

ولفت المراسل إلى أنه من المتوقع أن تضم قافلة «زاد العزة 26» مجموعه 180 شاحنة مساعدات، يتم إرسالها على أفواج متتالية على مدار الساعة، في إطار الجهود المستمرة من الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري لدعم الشعب الفلسطيني في غزة ومساندته في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها.