قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء المرشحين لتدريب الأهلى بعد ريبيرو.. تفاصيل
غيابات الزمالك عن لقاء وادي دجلة اليوم.. عواد وشحاتة الأبرز
عمرو الدردير:حزين للحالة اللي وصلها الأهلي
لازم ياخد أول طيارة على إسبانيا.. إبراهيم سعيد يُهاجم «ريبيرو»
حكم توزيع حلوى المولد من الزكاة .. دار الإفتاء توضح
إجتماع عاجل لوزير التعليم بمديري المدارس الثانوي لمناقشة آخر استعدادات بدء الدراسة
الأمان الوظيفي ورفع الأجور.. كيف يُعيد قانون العمل الجديد صياغة العلاقة بين «العامل» وصاحب العمل؟
للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر
بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي
لكسر الحصار | من برشلونة إلى غزة: اليوم انطلاق أسطول التضامن العالمي بقيادة «جريتا ثونبرج»
«الموسم طويل والمسئولية كبيرة».. إبراهيم سعيد يوجّه نصائح للاعبي الأهلي بعد خسارة بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لكسر الحصار | من برشلونة إلى غزة: اليوم انطلاق أسطول التضامن العالمي بقيادة «جريتا ثونبرج»

جريتا ثونبرج
جريتا ثونبرج
محمد على

من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد من برشلونة سفينة تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء، من بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج، في محاولة "لكسر الحصار غير القانوني على غزة"، بحسب المنظمين. وستنطلق السفن من الميناء الإسباني بهدف "فتح ممر إنساني ووضع حد للإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني"، وفق ما أعلنه أسطول الصمود العالمي.

 ولم يحدد المنظمون عدد السفن المشاركة أو الوقت المحدد للمغادرة، ومن المتوقع أن يصل الأسطول إلى قطاع غزة في منتصف سبتمبر المقبل.

وقال الناشط البرازيلي ثياجو أفيلا للصحفيين في برشلونة الأسبوع الماضي: "ستكون هذه أكبر مهمة تضامن في التاريخ، حيث سيشارك فيها عدد أكبر من الأشخاص والقوارب مقارنة بكل المحاولات السابقة مجتمعة". ويشير المنظمون إلى أن عشرات السفن الأخرى من المتوقع أن تغادر تونس وموانئ أخرى في البحر الأبيض المتوسط في الرابع من سبتمبر.

وكتبت ثونبرج، التي تشارك في اللجنة التوجيهية للأسطول، على إنستجرام أن النشطاء سينظمون أيضًا مظاهرات واحتجاجات متزامنة في 44 دولة "تضامنًا مع الشعب الفلسطيني".

 وبالإضافة إلى ثونبرج، سيضم الأسطول ناشطين من عدة دول ومشرعين أوروبيين وشخصيات عامة، مثل رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.

وقد منعت إسرائيل بالفعل محاولتين قام بهما ناشطون لتسليم المساعدات عبر السفن إلى غزة، في يونيو ويوليو. ففي يونيو، اعترضت القوات الإسرائيلية 12 ناشطًا على متن السفينة الشراعية "مادلين" على بُعد 185 كيلومترًا غرب غزة، واعتُقل ركابها، ومن بينهم ثونبرج، ثم طُردوا في النهاية. وفي يوليو، تم اعتراض 21 ناشطًا من 10 دول أثناء محاولتهم الاقتراب من غزة على متن سفينة أخرى تدعى "حنظلة".

برشلونة إنسانية جريتا ثونبرج كسر الحصار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

بحضور كامل العدد .. نانسي عجرم تتألق في العلمين الجديدة

ليلى علوي

لوك جذاب.. أحدث ظهور لـ ليلى علوي على إنستجرام

بوسي

بفستان وردي..أحدث ظهور لـ بوسي من إجازتها الصيفية

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد