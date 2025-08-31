عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ26 من مصر باتجاه قطاع غزة.

من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد من برشلونة سفينة تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء، من بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج، في محاولة "لكسر الحصار غير القانوني على غزة"، بحسب المنظمين. وستنطلق السفن من الميناء الإسباني بهدف "فتح ممر إنساني ووضع حد للإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني"، وفق ما أعلنه أسطول الصمود العالمي.

ولم يحدد المنظمون عدد السفن المشاركة أو الوقت المحدد للمغادرة، ومن المتوقع أن يصل الأسطول إلى قطاع غزة في منتصف سبتمبر المقبل.