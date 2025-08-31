مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: ما يحدث في غزة إبادة جماعية والمجتمع الدولي متخاذل

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن ما يجري في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية ممنهجة بحق المدنيين، في ظل صمت المجتمع الدولي ودعمه غير المحدود لإسرائيل.

وفي مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الشوا أن إسرائيل تواصل حربها على المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، من خلال قصف متواصل وتدمير شامل للبنية التحتية، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ بدء العدوان.

وأضاف أن التصعيد الإسرائيلي الأخير، خاصة التهديد بالاجتياح البري لما تبقى من مدينة غزة، ستكون له "تداعيات كارثية"، لافتًا إلى استخدام الاحتلال لأساليب غير مسبوقة في القتل، مثل الروبوتات المتفجرة، إلى جانب استهداف المدنيين بشكل مباشر.

وأكد الشوا أن نحو مليون شخص يعيشون حاليًا في مناطق ضيقة من مدينة غزة، معظمهم من النازحين، وسط ظروف إنسانية مأساوية، حيث تزداد المعاناة مع تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال، دون أي تحسن يُذكر رغم تحذيرات الأمم المتحدة المستمرة منذ أكثر من تسعة أيام.