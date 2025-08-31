قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في المستشفى.. الفنان حسن العدل يطلب من الجمهور الدعاء لزوجته
توضيح عاجل بشأن نظام الامتحانات في البكالوريا المصرية
أسيست مرموش ليس كافيا.. مانشستر سيتي يخسر من برايتون بالبريميرليج
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي
"هايتحرموا من درجاتهم".. قرار عاجل بشأن الطلاب المتغيبين عن المدارس في العام الدراسي الجديد
هل الأنبياء يخطئون؟.. خالد الجندي: الله جعلهم معصومين
مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي
تشكيل المصري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد
مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي
خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح
مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: ما يحدث في غزة إبادة جماعية والمجتمع الدولي متخاذل

غزة
غزة
علي مكي

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن ما يجري في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية ممنهجة بحق المدنيين، في ظل صمت المجتمع الدولي ودعمه غير المحدود لإسرائيل.

وفي مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الشوا أن إسرائيل تواصل حربها على المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، من خلال قصف متواصل وتدمير شامل للبنية التحتية، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ بدء العدوان.

وأضاف أن التصعيد الإسرائيلي الأخير، خاصة التهديد بالاجتياح البري لما تبقى من مدينة غزة، ستكون له "تداعيات كارثية"، لافتًا إلى استخدام الاحتلال لأساليب غير مسبوقة في القتل، مثل الروبوتات المتفجرة، إلى جانب استهداف المدنيين بشكل مباشر.

وأكد الشوا أن نحو مليون شخص يعيشون حاليًا في مناطق ضيقة من مدينة غزة، معظمهم من النازحين، وسط ظروف إنسانية مأساوية، حيث تزداد المعاناة مع تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال، دون أي تحسن يُذكر رغم تحذيرات الأمم المتحدة المستمرة منذ أكثر من تسعة أيام.

أمجد الشوا غزة المنظمات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

ترشيحاتنا

محمد منير

محمد منير يصدر الأغنية الدعائية لفيلم "ضي"

جود لو

مجسداً بوتين.. جود لو يحضر عرض فيلمه The Wizard Of The Kremlin في مهرجان فينيسيا

نيكول سابا

الشغل والارتباطات.. نيكول سابا تكشف سر عدم إنجابها للمرة الثانية

بالصور

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

المتهمين

عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد