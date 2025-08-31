تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد.. تغيير الساعة إمتى؟

مع نهاية شهر أغسطس اليوم، يترقب الجميع موعد التوقيت الشتوي و انتهاء فصل الصيف ، وبدء التوقيت الشتوي202، والذي يفصلنا عنه أسابيع قليلة، حيث سيتم تأخير الساعة اعلاناً عن بدء الشتاء رسمياً.

موعد بدء التوقيت الشتوي

وفقًا لقانون مجلس الوزراء، فإن التوقيت الشتوي يبدأ عند الساعة 12:00 من صباح يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ومع بدء التوقيت الشتوي؛ ويستمر حتى 29 مارس 2026 المقبل.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير امتى 2025؟

يوم 30 أكتوبر في الساع الثانية عشر منتصف الليل، سيتم تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسمياً ، وبذلك سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، فبدلًا من أن تكون الساعة 12 مساء يوم الجمعة 31 أكتوبر، ستكون الساعة 11 مساءً يوم الخميس 30 أكتوبر، وبذلك يفصلنا 60 يومًا عن التوقيت الشتوي.

متى يتم تغيير الساعة في مصر؟

موعد تغيير الساعة في مصر

قرار تغيير الساعة في مصر

وطبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل العام الماضي، تعتمد مصر نظام التوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر سنويًا، يتبعه الانتقال إلى التوقيت الشتوي عبر تقديم عقارب الساعة للوراء ساعة كاملة.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر

ينتظر الملايين من محبي الشتاء موعد التوقيت الشتوي في مصر، وموعد انتهاء التوقيت الصيفي وإرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عندما تدق الساعة 12 صباحا في يوم الجمعة (منتصف ليل الخميس) الذي أعلنت عنه الحكومة في القانون الخاص بالتوقيت الصيفي وهو القانون رقم 24 لسنة 2023.



التوقيت الشتوي2025

موعد انتهاء فصل الصيف2025

بدأ العد التنازلي على انتهاء فصل الصيف رسميا، حيث بدأ في ٢١ يونيو ٢٠٢٥ ويستمر لمدة ٩٢ يوماً على مدار السنة، ومن المقرر ان ينتهي الصيف في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥، اي الشهر المقبل .