قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائبة: مصر قوية وتتعامل بالمثل في علاقاتها الدولية
التمثيل التجاري: 296 مليون دولار صادرات مصرية إلى غانا خلال 2025
تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد.. تغيير الساعة إمتى؟
تفاصيل وكواليس اجتماع الحسم بالأهلي
الاحتلال يواصل جرائمه .. جروح أطـ.ـفال غزة تتزايد وسط صمت دولي
الأهلي يشكر ريبيرو وينهي تعاقده بالتراضي
أخبار التكنولوجيا | أوبو تطلق Oppo A6 Max نحيف وبطارية ضخمة وشحن سريع.. لماذا لا يجب عليك شراء هاتف آيفون الآن؟
يعكس معدنكم الأصيل.. رسالة من محافظ مطروح لأهالى الضبعة بعد حادث القطار
رسميا.. رحيل ريبيرو وجهازه المعاون عن الأهلي
معاندة لأمر الله.. خالد الجندي يرد على مقولة "إحنا مش أنبياء"
لسه خارج من السجن.. العلاج الطبيعي تحذر المواطنين من سمكري البني آدمين
بالتعاون بين الاتصالات والإعلام.. انطلاق حملة خليك واعي لمواجهة الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد.. تغيير الساعة إمتى؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي
موعد تطبيق التوقيت الشتوي
رشا عوني

مع نهاية شهر أغسطس اليوم، يترقب الجميع موعد التوقيت الشتوي و انتهاء فصل الصيف ، وبدء التوقيت الشتوي202، والذي يفصلنا عنه أسابيع قليلة، حيث سيتم تأخير الساعة اعلاناً عن بدء الشتاء رسمياً.

موعد بدء التوقيت الشتوي 

وفقًا لقانون مجلس الوزراء، فإن التوقيت الشتوي يبدأ عند الساعة 12:00 من صباح يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ومع بدء التوقيت الشتوي؛ ويستمر حتى 29 مارس 2026 المقبل.

التوقيت الشتوي في مصر متى يبدأ وما هي آثاره على يومك | صوت المسيحي الحر
موعد تطبيق التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير امتى 2025؟

يوم 30 أكتوبر في الساع الثانية عشر منتصف الليل، سيتم تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسمياً ، وبذلك سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، فبدلًا من أن تكون الساعة 12 مساء يوم الجمعة 31 أكتوبر، ستكون الساعة 11 مساءً يوم الخميس 30 أكتوبر، وبذلك يفصلنا 60 يومًا عن التوقيت الشتوي.

متى يتم تغيير الساعة في مصر؟

وبحسب الجدول الزمني الرسمي، سيدخل التوقيت الشتوي حيز التنفيذ عند منتصف الليل يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث ستعود الساعة إلى الحادية عشرة مساءً من يوم الخميس 30 أكتوبر، مما يعني أن البلاد تفصلها نحو 80 يومًا عن بداية العمل بالتوقيت الجديد.

تغيير التوقيت الشتوي في مصر.. كيف تضبط ساعتك؟ - المشهد
موعد تغيير الساعة في مصر

قرار تغيير الساعة في مصر

وطبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل العام الماضي، تعتمد مصر نظام التوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر سنويًا، يتبعه الانتقال إلى التوقيت الشتوي عبر تقديم عقارب الساعة للوراء ساعة كاملة.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر

ينتظر الملايين من محبي الشتاء موعد التوقيت الشتوي في مصر، وموعد انتهاء التوقيت الصيفي وإرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عندما تدق الساعة 12 صباحا في يوم الجمعة (منتصف ليل الخميس) الذي أعلنت عنه الحكومة في القانون الخاص بالتوقيت الصيفي وهو القانون رقم 24 لسنة 2023.
 

موعد التوقيت الشتوي 2024.. وكيفية ضبط الساعة - الأسبوع
التوقيت الشتوي2025

موعد انتهاء فصل الصيف2025 

بدأ العد التنازلي على انتهاء فصل الصيف رسميا، حيث بدأ في ٢١ يونيو ٢٠٢٥ ويستمر لمدة ٩٢ يوماً على مدار السنة، ومن المقرر ان ينتهي الصيف في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥، اي الشهر المقبل .  

التوقيت الشتوي موعد التوقيت الشتوي موعد تغيير الساعة في مصر موعد تطبيق التوقيت الشتوي موعد انتهاء الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

ترشيحاتنا

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار بالفستان الأبيض .. صور

وفاة ترامب

فيديو «نبوءة وفاة ترامب» يثير الجدل على تيك توك

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025: تجنب إقراض صديق

بالصور

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

فيديو

متحرش القليوبية

القليوبية .. القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

المتهم - أرشيفية

بيسرق المصلين.. سقوط لص المساجد بالفيوم

متحرش القليوبية

القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

رحمة

ميهمنيش الحكومة.. إخلاء سبيل أصحاب فيديو مشاجرة المرج بكفالة 5 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ازدواجية الغرب وحقوق الإنسان

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

المزيد