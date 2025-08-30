قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الحيوية
الحبس 6 أشهر اليوتيوبر هشام المصري بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره
توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب
الكشف عن الموعد.. مقترح لإقامة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان في القاهرة
خبير تربوي يكشف أسباب الهجوم على نظام البكالوريا المصرية
قبل إعلان النتيجة رسيما.. مؤشرات مهمة لجميع كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
ننشر صور انقلاب القطار 1935 الروسي المكيف قرب الضبعة واستدعاء الأوناش
أوكرانيا: فتح تحقيق في مقـ.تل رئيس البرلمان السابق بالرصاص غرب البلاد
بدء الدراسة بـ7 كليات.. وزير التعليم العالي يفتتح جامعة السادات الأهلية
أخبار البلد

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
محمد غالي

يستعد المواطنون في مصر لبدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، حيث يعد هذا التغيير من المواعيد الرسمية التي تطبقها الدولة كل عام لتنظيم الاستفادة من ساعات النهار والليل بما يتناسب مع فصول السنة.

 

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة 12 منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة لتصبح 11 مساء بدلا من 12، ليبدأ العمل رسميا بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة 31 أكتوبر 2025، ويستمر العمل به لمدة ستة أشهر حتى أواخر أبريل 2026، موعد عودة التوقيت الصيفي مجددا.

 

آلية تغيير التوقيت في مصر

تطبق مصر تغيير التوقيت مرتين سنويا:

التوقيت الصيفي: يبدأ في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة.
التوقيت الشتوي: يبدأ في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر من كل عام، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

ويستمر العمل بكل نظام لمدة ستة أشهر متتالية، بما يحقق التوازن بين ساعات النهار والليل خلال فصول السنة المختلفة.

 

أسباب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت

حرصت الدولة على تحديد يوم الجمعة لتطبيق تغيير التوقيت، سواء عند بدء التوقيت الصيفي أو الشتوي، كونه عطلة رسمية لمعظم المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس.

وهو ما يمنح المواطنين فرصة كافية للتكيف مع التوقيت الجديد قبل بداية أسبوع العمل، ويقلل من احتمالات حدوث ارتباك أو مشكلات تقنية نتيجة فارق الساعة.

أهداف تطبيق التوقيت الشتوي

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، من خلال الاستفادة القصوى من ضوء النهار خلال أشهر الصيف، ثم العودة إلى التوقيت الطبيعي مع قصر ساعات النهار في فصل الشتاء. 

كما يساهم في تنظيم المواعيد اليومية بما يتناسب مع طبيعة الفصل، حيث يشهد الشتاء تقليص عدد ساعات الإضاءة الطبيعية.

وبذلك يكون يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي، فيما يبدأ الجمعة 31 أكتوبر أول أيام التوقيت الشتوي الذي يستمر حتى نهاية أبريل 2026.

