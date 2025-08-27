حزب "المصريين": زيارة بن زايد لمصر في هذا التوقيت تبعث برسائل استراتيجية مهمة

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر في هذا التوقيت تحمل دلالات سياسية واستراتيجية عميقة، وتجسد في جوهرها متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والإمارات قيادةً وشعباً منذ عقود طويلة.

وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الزيارة الأخوية تأتي لتؤكد أن ما يجمع البلدين الشقيقين ليس مجرد تعاون دبلوماسي أو اقتصادي عابر، بل هو شراكة راسخة تستند إلى التاريخ المشترك، والمواقف الثابتة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي ترك إرثاً خالداً من المحبة والتقدير المتبادل بين الشعبين، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية ـ الإماراتية كانت وما زالت نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية ـ العربية القائمة على الثقة المتبادلة والدعم المستمر.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن حرص الرئيس السيسي على استقبال الشيخ محمد بن زايد بنفسه، يعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها لدى الدولة المصرية، كما يعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز مسيرة التعاون الاستراتيجي مع الإمارات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستثمارية، مؤكداً أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي تمثل ركناً أساسياً في منظومة الأمن القومي العربي، لما لهما من ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن اللقاءات المتكررة بين قيادتي البلدين تؤكد أن هناك إرادة سياسية واضحة لدفع العلاقات إلى آفاق أوسع، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات إقليمية ودولية معقدة، لافتاً إلى أن مصر والإمارات دائماً ما تتخذان مواقف متقاربة تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات العربية، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤون المنطقة.

وأوضح أن الشيخ محمد بن زايد يمثل امتدادًا لنهج والده المؤسس في دعم مصر والوقوف بجانبها في مختلف الظروف، وهو ما يلقى تقديرًا كبيرًا لدى الشعب المصري الذي يكن كل الاحترام والعرفان لدولة الإمارات قيادةً وشعبًا، مؤكدًا أن زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر في هذا التوقيت تحديدًا تحمل رسائل دعم وتضامن واضحة، وتعكس عمق التشاور والتنسيق المشترك بين القيادتين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أن العلاقة بين البلدين ليست مرتبطة بمصالح آنية، بل هي علاقة مصير مشترك تنعكس إيجاباً على الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

واختتم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، بالتأكيد على أن مصر والإمارات تسيران معًا بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة الأخوية تشكل محطة جديدة تضاف إلى سجل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وترسخ من دورهما كقاطرة رئيسية للعمل العربي المشترك، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز من استقرار المنطقة وأمنها.