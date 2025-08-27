قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب "المصريين": زيارة بن زايد لمصر في هذا التوقيت تبعث برسائل استراتيجية مهمة

الرئيسان السيسي ومحمد بن زايد
الرئيسان السيسي ومحمد بن زايد
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر في هذا التوقيت تحمل دلالات سياسية واستراتيجية عميقة، وتجسد في جوهرها متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والإمارات قيادةً وشعباً منذ عقود طويلة.

وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الزيارة الأخوية تأتي لتؤكد أن ما يجمع البلدين الشقيقين ليس مجرد تعاون دبلوماسي أو اقتصادي عابر، بل هو شراكة راسخة تستند إلى التاريخ المشترك، والمواقف الثابتة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي ترك إرثاً خالداً من المحبة والتقدير المتبادل بين الشعبين، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية ـ الإماراتية كانت وما زالت نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية ـ العربية القائمة على الثقة المتبادلة والدعم المستمر.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن حرص الرئيس السيسي على استقبال الشيخ محمد بن زايد بنفسه، يعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها لدى الدولة المصرية، كما يعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز مسيرة التعاون الاستراتيجي مع الإمارات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستثمارية، مؤكداً أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي تمثل ركناً أساسياً في منظومة الأمن القومي العربي، لما لهما من ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن اللقاءات المتكررة بين قيادتي البلدين تؤكد أن هناك إرادة سياسية واضحة لدفع العلاقات إلى آفاق أوسع، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات إقليمية ودولية معقدة، لافتاً إلى أن مصر والإمارات دائماً ما تتخذان مواقف متقاربة تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات العربية، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤون المنطقة.

وأوضح أن الشيخ محمد بن زايد يمثل امتدادًا لنهج والده المؤسس في دعم مصر والوقوف بجانبها في مختلف الظروف، وهو ما يلقى تقديرًا كبيرًا لدى الشعب المصري الذي يكن كل الاحترام والعرفان لدولة الإمارات قيادةً وشعبًا، مؤكدًا أن زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر في هذا التوقيت تحديدًا تحمل رسائل دعم وتضامن واضحة، وتعكس عمق التشاور والتنسيق المشترك بين القيادتين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أن العلاقة بين البلدين ليست مرتبطة بمصالح آنية، بل هي علاقة مصير مشترك تنعكس إيجاباً على الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

واختتم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، بالتأكيد على أن مصر والإمارات تسيران معًا بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة الأخوية تشكل محطة جديدة تضاف إلى سجل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وترسخ من دورهما كقاطرة رئيسية للعمل العربي المشترك، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز من استقرار المنطقة وأمنها.

رئيس حزب ”المصريين“ المستشار حسين أبو العطا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مصر الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

صبا مبارك

إطلالة صيفية .. صبا مبارك تستعرض جمالها

هبوط الرحم

عشان تحمي نفسك .. اعرفي أسباب هبوط الرحم

علاج التسمم

عشان ماتتبهدلش .. اعرف خطوات علاج التسمم

بالصور

في عيد ميلادها الـ 45.. 10 صور خطفت الأنظار لـ هيدي كرم

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

BYD
BYD
BYD

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد