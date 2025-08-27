الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي

ودّع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بمطار العلمين الدولي، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في ختام زيارته الأخوية لمصر، والتي تأتي في إطار تعزيز الروابط بين القيادتين الشقيقتين، وتأكيداً على أهمية التشاور المستمر والتنسيق المتبادل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد عبّر الرئيس عن بالغ تقديره للشيخ محمد بن زايد، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات.

العلاقات بين البلدين

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره وتقديره للرئيس السيسي وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر في مختلف المجالات، وبما يعكس وحدة المصير والرؤية المشتركة تجاه التحديات التي تواجه المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تناولا الإفطار صباح اليوم على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة.