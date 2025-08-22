قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

لو بتفكر تشتري عربية..شعبة السيارات تكشف أفضل توقيت للشراء

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة التي تشهدها مصر، يشهد سوق السيارات حالياً مرحلة من الاستقرار النسبي، مع تحسن واضح في المعروض من السيارات الجديدة والمستعملة. 

ورغم التوقعات المتباينة حول أسعار السيارات في المستقبل، فإن الخبراء يشيرون إلى أن الفترة الحالية قد تكون الأنسب لشراء سيارة، خاصة بعد تراجع ظاهرة "الأوفر برايس" وانتعاش السوق.

تعد تصريحات عدد من الخبراء والمتخصصين في سوق السيارات خلال الفترة الماضية دليلاً على أن هناك فرصًا كبيرة للمستهلكين في الوقت الراهن للاستفادة من الأسعار الجيدة والعروض المميزة.

 في هذا السياق، تحدث عدد من أعضاء شعبة السيارات عن مستقبل السوق في 2026، وأسباب الانخفاض في أسعار بعض الطرازات، إلى جانب الحديث عن مستقبل السيارات الكهربائية ودورها المنتظر في السوق المصري.

من خلال هذا التقرير نستعرض أبرز ما تم طرحه من آراء وتوجهات، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة للمواطنين حاليًا في شراء السيارات.

مستقبل سوق السيارات في 2026 

رد عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على سؤال حول مستقبل سوق السيارات في عام 2026، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرتبط بعدة عوامل رئيسية مثل سعر الدولار وقرار الحكومة بفتح باب الاستيراد للوكلاء والمستوردين.

وأكد بلبع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الانخفاض الملحوظ في أسعار السيارات المستعملة كان بسبب ربط أسعار المستعمل بالسيارات الجديدة.

هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟

في رده على سؤال حول ما إذا كان يجب على المواطنين شراء سيارات الآن أم الانتظار، أكد بلبع أن الأسعار الحالية تعد فرصة مثالية، موضحًا أن السيارات متوفرة بكثرة في السوق وأن ظاهرة "الأوفر برايس" قد انتهت.

 وأشار إلى أن السوق يتجه نحو استقرار الأسعار، مما يتيح للمستهلكين الفرصة لشراء السيارات دون القلق من زيادة الأسعار.

ماذا عن انخفاض الأسعار؟

من جانبه، علق اللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على تصريحات رئيس رابطة تجار السيارات حول انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و25%.

وأوضح  أن سوق السيارات يعتمد على آلية العرض والطلب، وبالتالي فإن الأسعار تختلف حسب نوع السيارة ومدى توفرها في السوق.

وأكمل درويش أنه لا يمكن التعميم بشأن انخفاض الأسعار، حيث أن بعض السيارات لا تزال تخضع لظاهرة الأوفر برايس، في حين أن البعض الآخر شهد انخفاضًا في الأسعار بسبب المنافسة أو انخفاض الطلب.

زيادة المعروض وتحسين العرض للمستهلكين

أشار أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن سوق السيارات في مصر يشهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث تزايدت المنافسة بين الشركات المنتجة، مما أدى إلى تقديم عروض وتسهيلات مثل تقسيط السيارة على سنة أو سنتين بدون فوائد. 

كما أشار إلى أن تراجع سعر الدولار ساعد في خفض الأسعار، لكن الظروف الصعبة التي مر بها السوق في السنوات السابقة أثرت على الانخفاض بشكل عام.

مستقبل السيارات الكهربائية

فيما يخص السيارات الكهربائية، أوضح شرباص أنها ستدخل السوق المصري بقوة في السنوات المقبلة، نظرًا لتكلفتها التشغيلية المنخفضة وصيانتها شبه المعدومة. 

لكنه أشار إلى ضرورة ضمان خدمات ما بعد البيع لهذه السيارات لضمان حماية حقوق المستهلكين.

العودة للسوق المستعمل

وتطرق شرباص أيضًا إلى السوق المستعمل، مشيرًا إلى عودة النشاط بقوة، خاصة مع التفاوت الكبير في الأسعار حسب الحالة الفنية والمواصفات.

ووجهت شعبة السيارات رسالة عاجلة للمواطنين، مؤكدين أن الوقت الحالي هو الفرصة المثالية لشراء السيارة الجديدة أو المستعملة، نظرًا لتوفرها بكثرة في السوق، بالإضافة إلى تراجع ظاهرة الأوفر برايس.

طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
