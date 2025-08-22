قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط سائق تروسيكل هشم سيارة زوج أخته بالقليوبية

كتب – مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة تروسيكل بالاصطدام عمداً بسيارة والده لإجباره على التنازل عن إحدى القضايا بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (قائد سيارة - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من شقيق زوجته "قائد مركبة التروسيكل الظاهر بمقطع الفيديو" لقيامه بالتعدى عليه بالسب والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها لوجود خلافات عائلية بينهما.

أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل المستخدمة فى الواقعة وقائدها (عامل).

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

اخبار الحوادث

