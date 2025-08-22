ضبط سائق تروسيكل هشم سيارة زوج أخته بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة تروسيكل بالاصطدام عمداً بسيارة والده لإجباره على التنازل عن إحدى القضايا بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (قائد سيارة - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من شقيق زوجته "قائد مركبة التروسيكل الظاهر بمقطع الفيديو" لقيامه بالتعدى عليه بالسب والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها لوجود خلافات عائلية بينهما.

أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل المستخدمة فى الواقعة وقائدها (عامل).

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.