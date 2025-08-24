استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025 و موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. مع استمرار موجات الحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة خلال أغسطس الجاري، زاد معدل بحث المواطنين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر وعودة العمل بالتوقيت الشتوي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025 في مصر

طبقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر، فإن نهاية العمل بالتوقيت الصيفي تتم سنويًا في آخر يوم خميس من شهر أكتوبر.

لذا من المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر المقبل، ومع حلول منتصف ليل هذا اليوم، أي في الساعات الأولى من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025، يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، لتعود من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 مساءً، إيذانًا ببدء العمل رسميًّا بالتوقيت الشتوي على مستوى الجمهورية.

متى بدأ التوقيت الصيفي 2025

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 يوم الجمعة الموافق 25 أبريل، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي حدد الجمعة الأخيرة من شهر أبريل موعدًا ثابتًا لبدء العمل بالتوقيت الصيفي سنويًا.

في ذلك اليوم، تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، وهو ما انعكس بشكل واضح على مواعيد العمل الرسمية، وحركة المواصلات، وساعات فتح المحال التجارية، إلى جانب تأثيره على توقيت الصلاة، الأمر الذي تطلّب من المواطنين إعادة ضبط جداولهم اليومية بما يتماشى مع التوقيت الجديد.

ما الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي؟

مجلس الوزراء أفاد في بيان رسمي بأن تطبيق التوقيت الصيفي يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تعظيم الاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، خاصة خلال شهور الصيف التي تزداد فيها فترات الإضاءة الطبيعية.

يُحقق ذلك من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة في فصل الربيع، بما يسمح ببدء الأنشطة اليومية في وقت أبكر من ضوء النهار، ومن ثم تقليل الاعتماد على الإضاءة الكهربائية.

عد تنازلي لانتهاء فصل الصيف

جدير بالذكر أن فصل الصيف فلكيًا بدأ يوم 21 يونيو، ويستمر حتى 22 سبتمبر، أي أن نهاية الصيف الفعلية تقترب.

بالتزامن مع ذلك، فإن انتهاء التوقيت الصيفي سيكون بعد نهاية الفصل بحوالي شهر، ما يساهم في تقليل فترات النهار واعتدال الأجواء على نحو تدريجي.