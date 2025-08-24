قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات
لفظ غير لائق وفيديوهات هزار وضحك.. ننشر الجزء الثاني من اعترافات البلوجر علياء قمرون
موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال
مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك
الزمالك يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي فاركو ودجلة في الدوري
محمد ربيعة يقترب من دخول قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025 و موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. مع استمرار موجات الحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة خلال أغسطس الجاري، زاد معدل بحث المواطنين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر وعودة العمل بالتوقيت الشتوي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025 في مصر

طبقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر، فإن نهاية العمل بالتوقيت الصيفي تتم سنويًا في آخر يوم خميس من شهر أكتوبر.

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

لذا من المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر المقبل، ومع حلول منتصف ليل هذا اليوم، أي في الساعات الأولى من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025، يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، لتعود من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 مساءً، إيذانًا ببدء العمل رسميًّا بالتوقيت الشتوي على مستوى الجمهورية.

متى بدأ التوقيت الصيفي 2025

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 يوم الجمعة الموافق 25 أبريل، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي حدد الجمعة الأخيرة من شهر أبريل موعدًا ثابتًا لبدء العمل بالتوقيت الصيفي سنويًا.

في ذلك اليوم، تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، وهو ما انعكس بشكل واضح على مواعيد العمل الرسمية، وحركة المواصلات، وساعات فتح المحال التجارية، إلى جانب تأثيره على توقيت الصلاة، الأمر الذي تطلّب من المواطنين إعادة ضبط جداولهم اليومية بما يتماشى مع التوقيت الجديد.

التوقيت الشتوي

ما الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي؟

مجلس الوزراء أفاد في بيان رسمي بأن تطبيق التوقيت الصيفي يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تعظيم الاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، خاصة خلال شهور الصيف التي تزداد فيها فترات الإضاءة الطبيعية.

يُحقق ذلك من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة في فصل الربيع، بما يسمح ببدء الأنشطة اليومية في وقت أبكر من ضوء النهار، ومن ثم تقليل الاعتماد على الإضاءة الكهربائية. 

التوقيت الشتوي

عد تنازلي لانتهاء فصل الصيف

جدير بالذكر أن فصل الصيف فلكيًا بدأ يوم 21 يونيو، ويستمر حتى 22 سبتمبر، أي أن نهاية الصيف الفعلية تقترب. 

بالتزامن مع ذلك، فإن انتهاء التوقيت الصيفي سيكون بعد نهاية الفصل بحوالي شهر، ما يساهم في تقليل فترات النهار واعتدال الأجواء على نحو تدريجي.

التوقيت الشتوي موعد انتهاء التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الشتوي موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025 في مصر ما الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي العد التنازلي لانتهاء فصل الصيف عد تنازلي لانتهاء فصل الصيف

