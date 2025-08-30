يبحث المواطنون عن آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7، والذي أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة الحجز الخاصة بالطرح الثاني من مبادرة سكن لكل المصريين 7 الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وذلك لمدة أسبوعين إضافيين، ليصبح يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025 هو الموعد النهائي للتقديم بدلا من الموعد السابق.

سكن لكل المصريين 7

الطرح الثاني من مبادرة سكن لكل المصريين 7 الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل

وأوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن قرار التمديد جاء استجابة لطلبات عدد كبير من المواطنين الذين أبدوا رغبتهم في الحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة.

حيث يهدف القرار إلى منحهم الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات المطلوبة والتقديم على الوحدات المناسبة.

وأكد الوزير أن الدولة حريصة على توفير أكبر قدر من التيسيرات لتحقيق الاستفادة المرجوة من المبادرة.

خطوات حجز الشقق بمبادرة سكن لكل المصريين 7

يمكن للمواطنين الراغبين في الحجز الاطلاع على كراسة الشروط وتحميلها بصيغة PDF عبر المنصة الرقمية من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط المخصص.

2- إنشاء حساب شخصي على المنصة.

3- سداد مصاريف التسجيل باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

وبعد استكمال الخطوات السابقة يمكن تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 الخاصة بمبادرة "سكن لكل المصريين 7".

دعم الدولة للفئات المستحقة

ويأتي هذا الطرح ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعمة، تستهدف بالأساس محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار توجه الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين السكنية.

وبذلك يصبح أمام الراغبين في التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 مهلة إضافية حتى منتصف سبتمبر، قبل غلق باب الحجز نهائيا واستكمال باقي مراحل المبادرة.

إقبال متزايد على الطرح الجديد لسكن لكل المصريين 7

من جانبها، أكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة تشهد إقبالا كبيرا منذ الإعلان عنها، حيث تم بيع أكثر من 207 آلاف كراسة شروط حتى الآن.

فيما قام نحو 144 ألف مواطن بتسجيل طلباتهم ورفع المستندات المطلوبة على المنصة الإلكترونية، إضافة إلى قيام أكثر من 109 آلاف مواطن بسداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن.