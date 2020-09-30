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أخبار العالم

العراق: فتح تحقيق في قصف أربيل.. وإيقاف قائد المنطقة محل إطلاق الصواريخ

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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محمد عثمان

أصدرت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن القصف الصاروخي الذي تعرض له مطار محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وقالت القيادة في بيان:

 "اقدمت مجموعة إرهابية مساء اليوم على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة وسقطت هذه الصورايخ شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين"، وفقًا لما نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية.
وأضاف البيان أن "انطلاق هذه الصورايخ مِن وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولَم يؤشر حصول اي خسائر تذكر ، وقد احترقت العجلة التي انطلقت منها هذه الصواريخ"، مشيرًا إلى أن "توجيهات عليا صدرت بتوقيف آمر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري".
وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أعلنت في وقت سابق من اليوم عن استعدادها لردع أي اعتداء بعد القصف الذي تعرضت له محافظة أربيل العراقية مساء اليوم.
وقالت وزارة الداخلية في كردستان العراق في بيان: "في الساعة 08:30 من مساء اليوم، تم إطلاق ستة صواريخ صوب مطار أربيل الدولي، ولحسن الحظ لم تُصب أهدافها ولم تُلحق أي أضرار"، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية. 
وأضافت أن "الصواريخ اطلقت على متن عجلة نوع بيك آب في حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي"، مشيرة إلى أن "فرقنا المختصة تواصل تحقيقاتها المطلوبة في هذا الصدد، للتوصل إلى مزيد من المعلومات".
وأدانت الوزارة "هذا العمل الإرهابي الجبان"، مبدية استعدادها لـ"ردع أي اعتداء".
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