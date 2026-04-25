الرئيس السيسي: بناء الدولة القوية الراسخة هو الضمانة الأكيدة للحفاظ على الوطن وأبنائه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بناء الدولة القوية الراسخة هو الضمانة الأكيدة للحفاظ على الوطن وأبنائه، معقبا: “نعمل بكل ما أوتينا من قوى لتخفيف الأعباء والحد من التبعات قدر الإمكان”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الأحتفال بالذكرى الـ٤٤ لتحرير سيناء، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث أن مصر ترى أن الطريق الأمثل لمستقبل هذه المنطقة لا يقوم على سفك الدماء بل على التعاون والإستقرار.

وأكد أن مصر تري ضرورة إحترام سيادة الدول وسلامة أراضيه، لافتا إلى أن الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتقليل المنطقة مزيد من الكوارث والإعتداءات.

وتابع: “خيار مصر دائما هو السلام.. خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة لا من ضعف أو تردد أو خوف.. ونشدد على أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من إتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة”.