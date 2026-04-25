قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: تحرير سيناء كان إعلانا عن قوة مصر في الدفاع عن أراضيها
السيسي: نشدد على أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من إتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة
الرئيس السيسي: 10مليارات دولار خسائر قناة السويس بسبب الهجمات على السفن بـ باب المندب
ماذا قال الرئيس السيسي عن السادات في ذكري تحرير سيناء ؟
الرئيس السيسي: أجدد العهد أمام الله وأمامكم على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفان لحماية الوطن
اللواء خالد مجاور: سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة غير مسبوقة في كل القطاعات
صلاح على أعتاب معادلة رقم رونالدو في مواجهة ليفربول وكريستال بالاس
بسبب خداع نتنياهو.. مظاهرات إسرائيلية أمام منزل السفير الأمريكي بتل أبيب
بعد أيام قليلة.. موعد صرف معاشات مايو 2026.. الرابط وخطوات الاستعلام
8 أنبياء مروا على أرض سيناء .. الأزهر للفتوى يوضح من هم؟
الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء: مصر لا تفرط في ذرة من ترابها
نهاية حرامي الجامع.. قرار عاجل ضد عاطل سرق 3 مراوح من مسجد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: بناء الدولة القوية الراسخة هو الضمانة الأكيدة للحفاظ على الوطن وأبنائه

أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بناء الدولة القوية الراسخة هو الضمانة الأكيدة للحفاظ على الوطن وأبنائه، معقبا: “نعمل بكل ما أوتينا من قوى لتخفيف الأعباء والحد من التبعات قدر الإمكان”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الأحتفال بالذكرى الـ٤٤ لتحرير سيناء، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث أن مصر ترى أن الطريق الأمثل لمستقبل هذه المنطقة لا يقوم على سفك الدماء بل على التعاون والإستقرار.

وأكد أن مصر تري ضرورة إحترام سيادة الدول وسلامة أراضيه، لافتا إلى أن الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتقليل المنطقة مزيد من الكوارث والإعتداءات.

وتابع: “خيار مصر دائما هو السلام.. خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة لا من ضعف أو تردد أو خوف.. ونشدد على أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من إتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة”.

السيسي تحرير سيناء الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

المتهمين

تمثال فرعونى كبير .. ضبط 5 أشخاص عثروا على أثار داخل أرض بالبدرشين

ارشيفية

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

مركز احتجاز المهاجرين في تكساس

300 يوما خلف القضبان.. قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأبنائها الخمسة بعد احتجازهم في تكساس

خوان بيزيرا

خوان بيزيرا مهدد بالإيقاف قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري .. ما السبب؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

مادورو و زوجته أثناء اعتقاله

قمار بمعلومات سرية.. جندي أمريكي يراهن على اعتقال مادور بـ 400 مليون دولار

ترشيحاتنا

تحصين 134 ألف رأس ماشية بأسيوط

محافظ أسيوط: تحصين 134 ألف رأس ماشية.. وتغطية شاملة للثروة الحيوانية

فوز الطالب محمد عاطف فى مسابقة تحدى القراءة العربى على مستوى محافظة أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد كوبري نجع سبع

محافظ أسيوط يتفقد كوبري نجع سبع بعد صيانته وتطويره ويوجه بتكثيف أعمال المتابعة والصيانة

بالصور

بعد إثارته الجدل.. هل محلي الأسبارتام الشهير يسبب السرطان؟

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

3 عادات يومية تدمر الجسم ببطء.. أخطر سلوكيات تهدد صحتك

عادات يومية تدمر جسمك ببطء
عادات يومية تدمر جسمك ببطء
عادات يومية تدمر جسمك ببطء

متاعب مزعجة في الهضم.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي
القولون العصبي

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد