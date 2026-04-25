الرئيس السيسي: تحرير سيناء لحظة فارقة في تاريخ الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحرير سيناء يمثل "لحظة فارقة في تاريخ الوطن"، مشيرًا إلى أن هذا الحدث لم يكن مجرد استرداد لأرض محتلة، بل كان "تأكيدًا على أن مصر لا تفرط في ذرة من ترابها ولا تقبل المساومة على حقها وأرضها."

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ44 تحرير سيناء، أن "الحق مهما طال الطريق إليه لا يضيع، بل يسترد بالإيمان الراسخ والعمل المخلص."

وأشار الرئيس السيسي إلى أن سيناء ليست مجرد "رقعة جغرافية من أرض الوطن"، بل هي “بوابته الحصينة التي ارتوت بدماء الشهداء وتزينت بصمود الأبطال.”