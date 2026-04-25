مجدي مرشد يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

تقدم الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية الباسلة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، تلك المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد أسمى معاني التضحية والفداء واستعادة الأرض والكرامة.

وأكد مرشد أن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على بطولات القوات المسلحة المصرية، التي قدمت أرواح أبنائها دفاعًا عن تراب الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى العظيمة تعكس إرادة الشعب المصري وقدرته على تحقيق النصر وصون مقدراته.

معركة البناء والتنمية في سيناء

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل اليوم معركة البناء والتنمية في أرض سيناء، باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لمعركة التحرير، حيث تشهد سيناء طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، بما يعزز من جهود تحقيق الأمن والاستقرار ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

ووجه وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب تحية تقدير وإجلال لأرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا دماءهم الطاهرة فداءً لمصر، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال القادمة نحو مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا