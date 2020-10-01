AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بدء وصول وفود الدول إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 بدأت صباح اليوم الخميس وفود الدول في التوافد على الكويت؛ لتقديم واجب العزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان أول الوفود التي وصلت إلى الكويت صباح اليوم، وفد مملكة البحرين، والذي تقدمه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ حيث كان في استقباله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ومن المقرر وصول وفود من مصر والعديد من الدول العربية إلى الكويت في وقت لاحق اليوم؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
Advertisements

ترشيحاتنا

السعودية تعلن وفاة أحد قادتها العسكريين

خلال سبتمبر.. تراجع أسعار الذهب 48 جنيها للجرام

أمير رمسيس فى حوار لـ صدى البلد: لجأت إلى حيلة شريرة من أجل إلهام شاهين وأمينة خليل.. وإلهام أبهرتنى بظهورها فى عمر أكبر من عمرها الحقيقى.. هذا سر تسمية الفيلم بـ حظر تجول

دعاء الخطوبة المستجاب.. تعرف عليه

هاجر أحمد تصدم متابعيها وتظهر بملابس سباق السيارات

الجماهير تدعم مصطفى شوبير بعد حارسة مرمى الأهلي أمام الترسانة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب

وفاة طفل جون ليجند وكريسي تيجن بعد لحظات من ولادته.. صور

اتهامات بالقتل تلاحق أبوين بعد مصرع طفلهما بجرعة مخدرات زائدة.. تفاصيل