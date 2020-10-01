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رياضة

القناة يفوز على الشرقية وديا استعدادا لمواجهة الترسانة بالقسم الثاني

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:52 م
فريق القناة
فريق القناة
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عبدالله هشام
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة فوز ودي على منافسه فريق الشرقية بهدف نظيف دون رد  استعدادا لمواجهة الترسانة ضمن منافسات الجولة ال20 من مسابقة دورى القسم الثاني.
 

أحرزه مهاجم الفريق شريف أشرف في الشوط الأول من المباراة، وشهدت المباراة قيام الجهاز الفني لنادي القناة بقيادة تامر مصطفى الدفع بالعديد من اللاعبين على مدار ال٩٠ دقيقة لتجهيزهم للمباراة. 

وحرص رئيس مجلس إدارة نادي القناة عماد الخواجة وأمين صندوق النادي أحمد رزق على متابعة المواجهة الودية التي جمعت بين فريق القناة والشرقية.

يذكر أن المباراة المقبلة للقناة ستكون أمام فريق الترسانة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة ال20 من مسابقة دورى القسم الثاني. 

ويحتل فريق القناة المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 26 نقطة.
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