ليس لها حد أقصى في السن.. معلومات عن معاهد القراءات بالأزهر

تعتبر الدراسة في معاهد القراءات بالأزهر الشريف، ليس لها حد أقصى للسن، فيمكن للرجل الكبير الالتحاق بهذه المعاهد لدراسة قراءات القرآن فيها.









وتبدأ هذه المعاهد باستقبال الطلاب والطالبات في سن التاسعة، والدراسة فيها على ثلاث مراحل كالتالى:









أولًا : مرحلة التجويد

ومدة الدراسة فيها سنتان حيث يدرس الطالب فيها رواية حفص مع حفظ متن تحفة الأطفال و متن الجزرية بالإضافة لبعض للمواد الشرعية واللغة العربية مثل الفقه والتفسير والحديث والسيرة والتوحيد والنحو. وبنهايتها يحصل الطالب على "شهادة التجويد " من الأزهر الشريف (وتعادل الإعدادية الازهرية ).









ثانيا : مرحلة عالية القراءات

وفيها يدرس الطالب لمدة ثلاث سنوات القراءات العشر الصغرى مع حفظ متني "الشاطبية والدرة" بالإضافة للمواد الشرعية واللغة العربية وعلوم القرءان مثل الفقه والتفسير والحديث ورسم القرآن والفواصل والعروض والنحو .. إلخ، وبنهايتها يحصل الطالب على شهادة " عالية القراءات " (وتعادل الثانوية الأزهرية).









ثالثا : مرحلة التخصص

وفيها يدرس الطالب لمدة ثلاث سنوات "القراءات العشر الكبرى" بمضمون متن "طيبة النشر في القراءات العشر" لابن الجزري، بالإضافة للمواد الشرعية واللغة العربية وعلوم القرآن مثل: الفقه والتفسير والحديث ورسم القرآن والفواصل وتاريخ المصحف وتراجم القراء والنحو والصرف والبلاغة .. إلخ، وبنهايتها يحصل الطالب على "شهادة التخصص في القراءات" (وتعادل خريج المعهد فوق المتوسط.).( وإذا أراد أن يكمل بعد ذلك فله الدراسة في كلية القرآن للقراءات وعلومها بطنطا ومدة الدراسة بها أربع سنوات يحصل بعد نهايتها على الليسانس في علوم القرآن وهي واحدة من ثلاث كليات للقرآن علي مستوي العالم الإسلامي . ولكنها للذكور فقط، وليس لها فرع للإناث حتى الآن!!).









ويشترط للالتحاق والتقديم بمعاهد القراءات، أن يكون المتقدم حافظًا للقرآن الكريم كاملًا ويختبر فيه شفويا وتحريريا، وإن لم يكن حاصلا على الإعدادية الأزهرية -فأعلى- وبعدها تلتحق بمرحلة التجويد. أما إن كنت حاصلًا على الإعدادية الأزهرية وأردت أن تدخل مرحلة العالية مباشرة، يختبروك فى القرآن والتجويد( التحفة والجزرية)، وغريب القرآن، والنحو. بعدها تدخل إلى مرحلة عالية القراءات مباشرة.









الأوراق المطلوبة

1- شهادة الميلاد.

2- شهادة التجنيد (للذكور).

3- المؤهل الدراسي (سواء مؤهل عال أو فوق متوسط أو متوسط بجميع أنواعه - الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية) ومن لم يُقدِّم مؤهلا دراسيا سيتم قبوله بعد اجتياز الاختبار بنجاح ولكن سيدرس المواد الثقافية (وهي مواد زيادة يدرسها غير الحاصلين على مؤهل دراسي وهي نفسها المواد المقررة على المرحلة الإعدادية والثانوية).

4- عدد 8 صور شخصية 5*8 خلفية بيضاء.

5- طوابع ودمغات وأظرف.

6- دفع الرسوم وهي يسيرة جدًا لاتزيد تقريبًا عن مائة جنيهًا مصريًا في العام.









ميعاد التقديم

يتم تقديم الأوراق المطلوبة للطلبة الجدد بداية من شهر مايو من كل عام. ويتم الاختبار خلال شهر 8 أو 9، وتختلف مواعيد التقديم والاختبارات من معهد لآخر، فلابد من التعامل مع المعهد المراد الالتحاق به مباشرة.