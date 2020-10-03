AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسائل موسيماني في أول ظهور إعلامي منذ تدريبه الأهلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أشاد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، ولجنة التخطيط بالأهلي، على ثقته في توليه تدريب النادي الأهلي.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام" أحب أشكر النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط على الثقة الغالية لتولي تدريب الفريق".

وأضاف موسيماني: " حضرت إلي الأهلي من أجل تحقيق البطولات وهو الهدف من قدومي الأهلي نادي بطولات".

وأوضح: " ليس من السهل ترك نادي صن داونز الذي توليت تدريبه منذ 8 سنوات ولكن كانت هذه الخطوة جاءت لمعرفة قيمة النادي الأهلي".

وتابع " نادي صن داونز دعم رحيلي إلي النادي الأهلي وجماهير صن داونز اصطحبتني إلي المطار وسط فرحة برحيلي إلي نادي كبير مثل الأهلي".

وقال : " أشكر النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في شخصي خاصة بعد اختياري من وسط عدد كبير من المدربين الكبار.. أعلم جيدًا المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقي خلال الفترة المقبلة".

وتابع: " أعلم جيدًا الضغوط التي تقع على عاتق الأندية المصرية خاصة الأهلي أثناء المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.. أعلم الكثير عن الأندية المصرية فقد لعبت ضد الأهلي والزمالك ومنتخب مصر من قبل".

وحضر المؤتمر الصحفي اليوم بيتسو موسيماني وجهازه المعاون ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وكان موسيماني وجهازه المعاون قد وصل إلى القاهرة صباح أمس الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي بشكل رسمي بعد توقيعه موسمين.
 وبدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدٍا الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.‏
وعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع  موسيماني أمس، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ للترحيب بالجهاز الفني، وللحديث عن العديد من الامور الخاصة بفريق الكرة في المرحلة المقبلة وتوفير كل ما يلزم لتلبية طموحات الجميع.

Advertisements

موضوعات متعلقة

وسط استقبال جماهيري حافل.. موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي يصل إلى القاهرة.. فيديو وصور

فور وصوله إلى القاهرة.. جماهير الأهلي تلتقط صورا تذكارية مع موسيماني وتطالبه ببطولة إفريقيا.. فيديو وصور

قبل بداية رحلته التاريخية مع الأهلي.. الجماهير تستقبل موسيماني بالسيلفي في مطار القاهرة وتطالبه ببطولة أفريقيا.. والمدرب: امنحوني الوقت والدعم

موسيماني يصل إلى الأهلي قبل قيادة مران فريق الكرة

شاهد| كواليس جلسة محمود الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن

ترشيحاتنا

وزير الآثار يفتح تابوتا أثريا أمام وسائل الإعلام.. تفاصيل كشف أثري جديد في سقارة

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة لكبار السن

يستغل زوجته وسيدات أخريات.. حبس شبكة لممارسة الدعارة بمصر القديمة

بشورت وبدون مكياج.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بعد إصابة مانى بكورونا.. صحفي إنجليزي يطمئن المصريين بشأن حالة محمد صلاح

هل يجوز الصلاة بالمكياج في ليلة الزفاف أو في أي يوم آخر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور

الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

سيارة SUV جديدة من إيسوزو.. شاهد أول صور مسربة للطراز القادم