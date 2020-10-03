رسائل موسيماني في أول ظهور إعلامي منذ تدريبه الأهلي

أشاد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، ولجنة التخطيط بالأهلي، على ثقته في توليه تدريب النادي الأهلي.





وقال موسيماني في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام" أحب أشكر النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط على الثقة الغالية لتولي تدريب الفريق".





وأضاف موسيماني: " حضرت إلي الأهلي من أجل تحقيق البطولات وهو الهدف من قدومي الأهلي نادي بطولات".





وأوضح: " ليس من السهل ترك نادي صن داونز الذي توليت تدريبه منذ 8 سنوات ولكن كانت هذه الخطوة جاءت لمعرفة قيمة النادي الأهلي".





وتابع " نادي صن داونز دعم رحيلي إلي النادي الأهلي وجماهير صن داونز اصطحبتني إلي المطار وسط فرحة برحيلي إلي نادي كبير مثل الأهلي".





وقال : " أشكر النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في شخصي خاصة بعد اختياري من وسط عدد كبير من المدربين الكبار.. أعلم جيدًا المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقي خلال الفترة المقبلة".





وتابع: " أعلم جيدًا الضغوط التي تقع على عاتق الأندية المصرية خاصة الأهلي أثناء المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.. أعلم الكثير عن الأندية المصرية فقد لعبت ضد الأهلي والزمالك ومنتخب مصر من قبل".





وحضر المؤتمر الصحفي اليوم بيتسو موسيماني وجهازه المعاون ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.





وكان موسيماني وجهازه المعاون قد وصل إلى القاهرة صباح أمس الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي بشكل رسمي بعد توقيعه موسمين.

وبدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدٍا الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.‏

وعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع موسيماني أمس، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ للترحيب بالجهاز الفني، وللحديث عن العديد من الامور الخاصة بفريق الكرة في المرحلة المقبلة وتوفير كل ما يلزم لتلبية طموحات الجميع.



