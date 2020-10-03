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أبو الغيط: الدول العربية لم تتخل عن القضية الفلسطينية.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:06 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
حمزة شعيب
قال  أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الدول العربية لم تتخل عن القضية الفلسطينة، موضحا:" العرب حاولوا بالحروب حل القضية الفلسطينية في الماضي، ولكنها لم تحقق نتائجها".

وتابع:" أنا مصري الجنسية ولكني فلسطيني عربي؛ ومنذ بداية فهمي للحياة والقضية الفلسطينية في عقلي وقلبي، لافتا إلى أن الأخوة والقيادة الفلسطينية في موقف صعب لم تشهده منذ 70 عاما مضى. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التطورات؛ لافتا إلى أن الجامعة العربية دائما تنحاز إلى القضية الفلسطينية بشكل كامل. 

وأكد أبو الغيط، أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير لم تكن ادارة الجلسة به بالشكل الجديد، وكانت هناك رغبة لعدم إنجاح الاجتماع. 

ونوه أبو الغيط أن الأمين العام لجامعة الدول العربية هو انعكاس لإرادة الدول العربية؛ مرددا: «لدينا مسؤوليات والتزامات تجاه القضية الفلسطينية ولكن أيضا نحافظ على الجامعة العربية لاننا في وضع مأساوي». 

ويتطرق اللقاء الي كافة الملفات الخاصة بالقضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والعراق والسودان ولبنان وعلاقة بعض الدول العربية مع اسرائيل بالاضافة الي ذكريات انتصارات أكتوبر وكواليس اتخاذ القرار.

ويجيب ابو الغيط عن الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها : هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة امينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية الي إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟

ويتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اوراق القوى والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الايرانية؟، وهل ليبيا علي اعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟

ويكشف "ابو الغيط" عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد علي الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من امال واوجاع للعالم العربي.
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