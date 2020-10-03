AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبو الغيط: أوباما كان السبب في الربيع التدميري عام 2011.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:49 م
أبو الغيط
أبو الغيط
حمزة شعيب
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن إسرائيل ضمت الجولان بقرار أحادي عام 1981.


وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في 1999 و 2000 عرض الجانب الإسرائيلي على الرئيس السوري حافظ الأسد وقتها أن يتفاوض معهم.


وأوضح أبو الغيط، أن حافظ الأسد أصر على أن خط الحدود مع الجانب الفلسطيني خط المياه.


واستطرد أبو الغيط، أن القضية الفلسطينية يجب ألا تسقط من التركيز العربي، لافتا إلى أن هناك أجيالا وأجيالا من المصريين حاربوا من أجلها.


وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا قيمة لضم إسرائيل للجولان؛ لأنني لم اعترف بها، فلا قيمة للضم ولو بعد 100 عام.


ولفت إلى أن فلسطين موجودة ولن نستسلم إلا بتسوية عادلة بالحوار والمناقشة بين العرب والفلسطينين، «دولة فلسطينية مستقلة قادمة لا محالة وسنصل لحل ولكن يجب ألا نيأس».


واستطرد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن أوباما كان السبب في الربيع التدميري في 2011.


وأردف: «أكدت في 2007 أن الانقسام الفلسطيني سيجعل إسرائيل في شهر عسل دائم »، مردفا أنه يجب على الفلسطينيين إنكار الذات والمصالح وإعلاء مصلحة الشعب الفلسطيني على السلطة.


واختتم، أوباما قبل أن يغادر السلطة؛ صدق بموقف أمريكي بقرار يصدر عن مجلس الأمن، يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجامعة العربية: إنهاء الاحتلال ونيل الفلسطينيين حقوقهم شرط السلام الكامل مع إسرائيل

لن يؤثر على قضيتنا.. أبو الغيط يعلق على خطوات التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

أبو الغيط: فلسطين موجودة ولن نستسلم إلا بتسوية عادلة بالحوار

بشرط ألَّا نيأس.. أبو الغيط: سنصل إلى حل لـ القضية الفلسطينية.. فيديو

أحمد أبو الغيط: أفكار ترامب وإدارته موالية للجانب الإسرائيلي

ترشيحاتنا

في يومها العالمي.. أمراض تنتقل من الحيوانات للإنسان والعكس

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

بعد اعتزال المهنة .. الطبيب كفيف كورونا يعلن خوض انتخابات مجلس النواب.. فيديو

باللون الفضي .. زوجة ماجد المصري تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

خاص .. أول رد من الفنان جمال يوسف بعد شفائه من السرطان

من الفلبين.. جزر سليمان تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

أنباء عن تدهور حالة ترامب .. أصيب بالحمى والأطباء لجأوا لـ الأكسجين

هواتف iPhone 12 تتفوق على iPhone 11 بهذه المميزات

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

أهم الأخبار .. شفاء الفنان جمال يوسف من السرطان.. وإغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص آخر بداخلك.. الكايميرا ظاهرة علمية مخيفة تؤكد انصهار التوائم واحتفاظ الأم بأجزاء من جنينها

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه