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أخبار العالم

مقتل وإصابة 15 شخصا في هجوم مسلح على قوات الأمن بـ المكسيك

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:16 ص
هجوم مسلح على قوات
هجوم مسلح على قوات الأمن بـ المكسيك
أ ش أ
لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون ضد قافلة لقوات الأمن في المكسيك.

وأكدت السلطات المكسيكية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن الهجوم نفذ في بلدية إيل ميسكيتال بولاية دورانجو شمال غرب البلاد، حيث نصب مسلحون كمينا استهدف قافلة لقوات الأمن؛ الأمر الذى أسفر عن مقتل 8 وإصابة 7 من رجال الشرطة".

من جانبه، أعلن حاكم ولاية دورانجو، خوسيه روساس أيسبورو، أن النيابة المكسيكية تجري تحقيقا في الهجوم ويجري البحث عن المسلحين.

من جهتها، أوضحت مدعية الولاية، روث مدينا، أن المسلحين تركوا سيارتهم في موقع الهجوم وكانت عليها آثار دماء، الأمر الذي من المرجح أن يشير إلى خسائر بين صفوف المهاجمين.

جدير بالذكر أن هذا الهجوم وقع في المنطقة التي ينشط فيها كارتل المخدرات "سينالولا".
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