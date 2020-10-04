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ثقافة

رئيس الأوبرا وسفير اليابان يفتتحان معرض «الأوبرا 32»

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:07 م
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة فى السابعة مساء الأحد 4 أكتوبر معرض بعنوان ( الأوبرا 32) للفنانة وفاء ياديس. 

يقام المعرض بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد دار الأوبرا الـ32 حيث تعرض الفنانة حوالى 70 لوحة فنية متميزة مستوحاة من عروض البالية التى قدمت على خشبة مسرح دار الأوبرا على مدار السنوات الماضية والتى تبرز الانفتاح على الثقافات والفنون العالمية .

يذكر ان الفنانة وفاء ياديس اقامت العديد من المعارض الخاصة فى مصر، بالإضافة الى مشاركات دولية باسم مصر فى عدة دول اجنبية منها فرنسا، اليونان والبرتغال.. يستمر المعرض حتى الأحد 11 أكتوبر الجارى .
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