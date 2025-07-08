قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير العمل: إتقان اللغات الأجنبية عنصر أساسي لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل
أسهم تسلا تهتز تحت أقدام ماسك.. حزب سياسي جديد يشعل المواجهة مع ترامب
هشام يكن: كأس مصر اتفصل للزمالك الموسم اللي فات
جمال عبد الحميد: الأهلي رفض يديني 500 جنيه علشان أعمل عملية
انتهاك جديد لقدسية الأقصى.. المستوطنون يقتحمون الباحات تحت حماية الاحتلال| تقرير
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025
الأهلي يحدد مهلة لحسم موقف وسام أبوعلي.. والوصل في الصورة
ايران: عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية ارتفع إلى 1100 شخص
حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لشخص آخر.. دار الإفتاء تحسم الجدل
في ثالث لقاء خلال 6 أشهر| نتنياهو وترامب وجهاً لوجه.. هل تُفتح نافذة التفاهم لإنهاء حرب غزة؟.. خبير يجيب
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات رياضية زيرو.. الأولى أرخص سعرا

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير ومتنوع من الإصدارات، منها الفئة الرياضية سواء الـ SUV أو الكروس أوفر، والتي استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم والأداء، إضافة إلى تنوع الأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية في السوق المصري ضمن موديلات 2025 و2026

جيلي جى اكس 3 برو

جيلي جى اكس 3 برو

ينتج محرك السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2025 قوة اجمالية قدرها 103 حصانا، و140 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع سعة تبلغ 1500 سي سي، 4 سلندر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة في مصر بسعر يبلغ 849,900 جنيه.

شيري تيجو 4 برو 

شيري تيجو 4 برو 

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ومحرك اخر تيربو 1500 سي سي، بقوة 145 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء لجميع الفئات، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة في مصر بسعر يتراوح بين 900,000 جنيه و1,055,000 جنيه.

إم جي ZS 

إم جي ZS 

تقدم السيارة إم جي ZS موديل 2026 بسعر يبدأ من 990,000 جنيه وصولاً إلى 1,040,000 جنيه، و تعتمد السيارة من الناحية الفنية على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

نيسان جوك 

نيسان جوك 

تتراوح أسعار السيارة نيسان جوك 2025 بين 1,068,000 جنيه و 1,168,000 جنيه، وتعتمد السيارة على محرك تيربو 1000 سي سي، بقوة 115 حصانًا، و200 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 10.8 ثانية.

شيري تيجو 7 

شيري تيجو 7 

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG.

يبلغ استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر، والاعتماد على تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2026 في مصر بين 955,000 جنيه و 1,080,000 جنيه،.

أسعار السيارات أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارة في السوق المصري سيارات رياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

سنترال رمسيس

"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

عمرو أديب

سرقة علنية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مها الصغير : مش عاوز حد يبررلها اللى حصل

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

تامر أمين

حريق سنترال رمسيس | تامر أمين: "واحد صحبي ممسوك في مطعم شهير بسبب توقف الفيزا"

حريق سنترال رمسيس

اللقطات الأولى من حريق مبنى سنترال رمسيس في القاهرة .. شاهد

احمد موسي

التكييف.. أحمد موسى يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

أحمد خطاب

أحمد خطاب: فخور بمجهودي مع لاعبي فاركو.. ولا أقف في طريق أحد وأتمنى لهم التوفيق

الأهلي

استياء داخل الأهلي من موقف مسئولي البنك في ملف الصفقات

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الإسكواش وأعضاء اللجنة الفنية

بالصور

الكوع والركبتين.. وصفات طبيعية لتفتيح البقع الداكنة

تفتيح البقع الداكنة
تفتيح البقع الداكنة
تفتيح البقع الداكنة

أحلى من المحلات.. اعرفي طريقة عمل وافل براونيز الشوكولاتة| أفكار متنوعة للتقديم

وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

بربي 3 أطفال واحتاج شراء منزل.. ضحية مها الصغير الثالثة تخرج عن صمتها

كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير

فيديو

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

لمس شعر الفنانات حرام.. أشهر مصفف شعر يكشف كواليس قرارا الاعتزال

حريق سنترال رمسيس

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد