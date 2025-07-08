5 سيارات رياضية زيرو.. الأولى أرخص سعرا

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير ومتنوع من الإصدارات، منها الفئة الرياضية سواء الـ SUV أو الكروس أوفر، والتي استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم والأداء، إضافة إلى تنوع الأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية في السوق المصري ضمن موديلات 2025 و2026

جيلي جى اكس 3 برو

جيلي جى اكس 3 برو

ينتج محرك السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2025 قوة اجمالية قدرها 103 حصانا، و140 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع سعة تبلغ 1500 سي سي، 4 سلندر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة في مصر بسعر يبلغ 849,900 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ومحرك اخر تيربو 1500 سي سي، بقوة 145 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء لجميع الفئات، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة في مصر بسعر يتراوح بين 900,000 جنيه و1,055,000 جنيه.

إم جي ZS

إم جي ZS

تقدم السيارة إم جي ZS موديل 2026 بسعر يبدأ من 990,000 جنيه وصولاً إلى 1,040,000 جنيه، و تعتمد السيارة من الناحية الفنية على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

نيسان جوك

نيسان جوك

تتراوح أسعار السيارة نيسان جوك 2025 بين 1,068,000 جنيه و 1,168,000 جنيه، وتعتمد السيارة على محرك تيربو 1000 سي سي، بقوة 115 حصانًا، و200 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 10.8 ثانية.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG.

يبلغ استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر، والاعتماد على تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2026 في مصر بين 955,000 جنيه و 1,080,000 جنيه،.