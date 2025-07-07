بقوة 525 حصانًا.. تسارع مذهل لسيارة Ariel Atom | صور

كشفت الشركة البريطانية “أريل”، عن سياراتها الجديدة صاحبة اللقب “Ariel Atom 4RR”؛ احتفالاً بمرور 25 عامًا على إطلاق الإصدار الأول من هذه الأيقونة، وتأتي هذه السيارة بمهام فنية عالية الأداء، تعزز من قدراتها على حلبات السباق.

وصممت السيارة Ariel Atom 4RR للطرقات العامة، ولكنها تعطي انطباع تحديات الفورمولا 1، حيث تتمتع بتصميم انسيابي من مقدمة مدببة وعجلات بارزة، بالإضافة إلى 2 من المقاعد، ومنظومة ضوئية تعطي نظرات حادة، إلى جانب قفص الحماية الفولاذي.

Ariel Atom 4RR

القدرات الفنية لسيارة Ariel Atom 4RR

تعتمد Ariel Atom 4RR على محرك تيربو، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 525 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 550 نيوتن متر.

سيارة Ariel Atom 4RR وتسارع مذهل

تنتمي السيارة Ariel Atom 4RR إلى عائلة الـ“سوبر كارز” بجدارة، حيث يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من نقطة السكون 0، في أقل من 2.7 ثانية.

Ariel Atom 4RR

إصدار خاص وقدرات مميزة لسيارات Ariel Atom 4RR

تنطلق السيارة Ariel Atom 4RR بعدد محدود للغاية يقدر بحوالي 25 نسخة فقط، وعند مراجعة تاريخ هذا الطراز، نجد أن السيارة قدمت في 2003 تحت موديل Atom 2 بمحرك هوندا بقوة تصل إلى 275 حصان، وبقوة قدرها 300 حصانًا للموديل Atom 3 2007.

وقدمت السيارة بين موديلات 2010 و2018 وموديل 2023 بمحركات تتراوح بين 500 و320 و400 حصان، لتعود مجددًا بأقوى نسخة حتى الآن والتي ينتج محركها نحو 525 حصانًا.