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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول فيديو عملي يكشف Galaxy Z Flip 7 بتصميمه الكامل

Galaxy Z Flip 7
Galaxy Z Flip 7
احمد الشريف

ظهر أول مقطع عملي لهاتف Galaxy Z Flip 7 على منصة X (تويتر سابقًا)، وتمت إزالة الفيديو لاحقًا، لكنه أظهر بوضوح شاشة غطاء خارجية ممتدة تصل إلى 4.1 بوصة وتلتف حول الكاميرات، مما يشير إلى تصميم يجمع بين الأناقة والعملية في تجربة الاستخدام دون فتح الغطاء بالكامل.

رسم نحيف دون ثنايا واضحة

أظهر الفيديو أيضًا أن الهاتف أصبح أنحف، بمقاسات جديدة تقارب 13.7 ملم عند الطي و6.5 ملم عند الفتح، مع بطارية أكبر تبلغ 4,300 ملّي أمبير. الشاشة القابلة للطي تم تمديدها إلى 6.85–6.9 بوصة، وبدت الثنية في منتصف الشاشة شبه معدومة عند الاستخدام الأول – وهي تحسّن ملحوظ مقارنة بالجهاز السابق Galaxy Z Flip 6.

لمحة من العتاد والتصميم

رفع الفيديو أيضًا الستار عن بعض التفاصيل مثل واجهة One UI 8 المعتمدة على Android 16، فضلًا عن لوحة أدوات شاشة الغطاء التي تعرض أربع أدوات تفاعلية مثل الوقت والتنبيهات وتشغيل الموسيقى. 

كما يعطي التصميم إحساسًا بالصلابة بفضل الحافة النحيفة والإطار المعدني الجديد .

باختصار، يرسم هذا الفيديو صورة أولية لتصميم Galaxy Z Flip 7 بوضعه اليومي الحقيقي، بخطوة كبيرة نحو تحسين تجربة المستخدم الجانبية دون فتح الهاتف، وسمعة متجددة في تقنية الطي.

Galaxy Z Flip 7 منصة X Galaxy Z Flip 6

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