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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تستعد لإطلاق Mix Flip 2 بمواصفات تتفوّق على Galaxy Z Flip 7

شاومي
شاومي
احمد الشريف

تستعد عدة شركات لإطلاق هواتفها القابلة للطي خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفي مقدمتها سامسونج التي أكدت رسميًا موعد الكشف عن هاتفي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 في 9 يوليو. 

ولكن سامسونج ليست الوحيدة، إذ تستعد شركتا هونر وشاومي للكشف عن أجهزتهما القابلة للطي في وقت قريب جدًا.

موعد الإطلاق ومجموعة منتجات ضخمة

أكدت شاومي أن هاتف Mix Flip 2 سيتم الإعلان عنه رسميًا في 26 يونيو، ضمن حدث ضخم سيشهد الكشف عن مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى، بما في ذلك أول سيارة SUV من الشركة تحت اسم YU7، وجهازي لوحي أندرويد (Xiaomi Pad 7S Pro وRedmi K Pad)، وسماعة الأذن Xiaomi Open Earphones Pro، وجهازين قابلين للارتداء (Xiaomi Mi Band 10 وXiaomi Watch S4)، بالإضافة إلى هاتف ذكي غير قابل للطي (Redmi K80 Ultra).

منافس قوي لهاتف Galaxy Z Flip 7

رغم أن Mix Flip 2 قد لا يكون أنحف من هاتف Honor Magic V5 المنتظر إطلاقه في 2 يوليو، إلا أنه يحمل مواصفات قوية تجعله يتفوق على Galaxy Z Flip 7 في عدة نواحٍ. 

وفقًا للمسرب الموثوق Digital Chat Station، سيعمل Mix Flip 2 بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، وسيأتي بشاشة رئيسية قابلة للطي قياس 6.85 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

بطارية أكبر وشحن فائق السرعة

بينما تشير التسريبات إلى أن Galaxy Z Flip 7 سيحتوي على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير فقط، فإن Mix Flip 2 يُتوقع أن يتضمن بطارية أكبر بسعة 5100 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 واط عبر السلك و50 واط لاسلكيًا. 

وعلى الرغم من أنه لا يتفوق على Honor Magic V5 الذي يُشاع أنه سيحمل بطارية ضخمة بسعة 6100 مللي أمبير، إلا أن Mix Flip 2 يُعد من أقوى الخيارات من حيث عمر البطارية وسرعة الشحن في فئة الهواتف القابلة للطي.

مواصفات إضافية وتقنيات متقدمة

سيضم Mix Flip 2 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري (OIS)، إلى جانب كاميرا ثانية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل أيضًا. 

وتشمل المواصفات الأخرى دعم الاتصال قريب المدى (NFC)، ومُرسل الأشعة تحت الحمراء (IR Blaster)، وتصنيف IPX8 لمقاومة الماء.

إطلاق عالمي محتمل

لم تكشف شاومي حتى الآن عن سعر الهاتف، ولكن من المتوقع أن يتم طرحه أولًا في السوق الصينية، على أن يتبع ذلك إطلاق عالمي خلال الأسابيع أو الأشهر التالية، كما هو معتاد في استراتيجية الشركة.

هاتف Mix Flip 2 يمثل خطوة جديدة من شاومي لتعزيز موقعها في سوق الهواتف القابلة للطي، ومنافسة حقيقية لأجهزة سامسونج الرائدة، خصوصًا لمن يبحثون عن بطارية كبيرة وأداء قوي في تصميم أنيق ومبتكر.

شاومي Galaxy Z Fold 7 هاتف Mix Flip 2

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