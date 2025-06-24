بمواصفات قوية وتصميم نحيف .. شاومي تستعد لإطلاق Redmi K Pad



تستعد شركة شاومي لإطلاق أول جهاز لوحي صغير الحجم رائد لها تحت علامة Redmi التجارية.

سيُطرح Redmi K Pad في الصين لاحقًا هذا الشهر إلى جانب هاتف Redmi K80 Ultra الذكي.

وقبل الإطلاق الرسمي، كشفت الشركة عن المواصفات الرئيسية، بينما كشفت اختبارات الأداء الأولية ومقاطع فيديو التفكيك عن تفاصيل إضافية.

مواصفات هاتف ريدمي كي باد



يتميز جهاز Redmi K Pad بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3008 × 1880 ومعدل تحديث 165 هرتز.

يدعم الجهاز تقنية Dolby Vision، وتقنية DC dimming، وشهادات TÜV Rheinland لضمان جودة صورة خالية من الضوء الأزرق والوميض.

تصل ذروة سطوع الشاشة إلى 610 شمعة/متر مربع، وتوفر كثافة بكسل تبلغ 403 بكسل/بوصة.

تزعم Redmi أن الشاشة تتفوق على iPad mini في عدة معايير رئيسية، بما في ذلك الوضوح، والسطوع، وتجربة اللمس، وسهولة الاستخدام حتى مع اليدين المبللتين.

يستخدم الجهاز هيكلًا معدنيًا أحاديًا مصقولًا بالرمل، بسمك 6.46 مم ووزن 336 جرامًا. وقد حسّنت ريدمي نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10 وأبعادها للاستخدام بيد واحدة وسهولة الحمل.

يستخدم جهاز Redmi غرفة بخار كبيرة من سبائك الألومنيوم بمساحة 12,050 مم² للتحكم في درجة الحرارة. تقع اللوحة الأم في منتصف الهيكل لضمان توزيع الحرارة بالتساوي.

تُضيف الحشوة الإسفنجية داخل الهيكل حمايةً في حالة السقوط.

يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل (OmniVision OV13B) وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل (OV08F)، وكلاهما مُثبّتتان لدعم الاستخدام الأفقي. كما يُدمج هيكل الكاميرا نظام الهوائي لتوفير المساحة.

يتضمن البرنامج شريط أدوات عائمًا للألعاب، ودعمًا متقدمًا لتعدد النوافذ، وميزات عرض مثل معالجة الإطارات وتحسين الألوان. كما يأتي مزودًا بوحدة تحكم ألعاب مخصصة، مما يُحسّن تجربة اللعب من خلال إدخال أكثر دقة وتحكمًا أفضل.