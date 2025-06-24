قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقتدي بهدى الرسول.. القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية
فساتين سهرة السبب.. فتاة تتهم سيدة وزوجها بالتعدي عليها وآخرين في السلام
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة
إلقائها القنابل انتهاك جسيم.. ترامب يوجه توبيخًا نادرًا لإسرائيل
الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الكهرباء .. تفاصيل
لافروف: العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية انتهاك للقانون الدولي
لماذا يتمسك الجزيرى بالاستمرار في الزمالك؟.. مصدر يكشف السر
محافظ الأقصر يعلن أوائل الإعدادية.. 37 طالبًا وطالبة يحصلون على الدرجة النهائية
المشاط: الابتكار أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات المتسارعة بالعالم
الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع جامعة الدول العربية في المهندسين
تفاصيل خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس الفنية المطبقة للجدارات بالعام الدراسي المقبل
رئيس الوزراء القطري: نعمل مع مصر على وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات قوية وتصميم نحيف .. شاومي تستعد لإطلاق Redmi K Pad

Redmi K Pad
Redmi K Pad
لمياء الياسين


تستعد شركة شاومي لإطلاق أول جهاز لوحي صغير الحجم رائد لها تحت علامة Redmi التجارية. 

سيُطرح Redmi K Pad في الصين لاحقًا هذا الشهر إلى جانب هاتف Redmi K80 Ultra الذكي. 

وقبل الإطلاق الرسمي، كشفت الشركة عن المواصفات الرئيسية، بينما كشفت اختبارات الأداء الأولية ومقاطع فيديو التفكيك عن تفاصيل إضافية.

مواصفات هاتف ريدمي كي باد

يتميز جهاز Redmi K Pad بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3008 × 1880 ومعدل تحديث 165 هرتز. 

يدعم الجهاز تقنية Dolby Vision، وتقنية DC dimming، وشهادات TÜV Rheinland لضمان جودة صورة خالية من الضوء الأزرق والوميض. 

تصل ذروة سطوع الشاشة إلى 610 شمعة/متر مربع، وتوفر كثافة بكسل تبلغ 403 بكسل/بوصة. 

تزعم Redmi أن الشاشة تتفوق على iPad mini في عدة معايير رئيسية، بما في ذلك الوضوح، والسطوع، وتجربة اللمس، وسهولة الاستخدام حتى مع اليدين المبللتين.

يستخدم الجهاز هيكلًا معدنيًا أحاديًا مصقولًا بالرمل، بسمك 6.46 مم ووزن 336 جرامًا. وقد حسّنت ريدمي نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10 وأبعادها للاستخدام بيد واحدة وسهولة الحمل.

يستخدم جهاز Redmi غرفة بخار كبيرة من سبائك الألومنيوم بمساحة 12,050 مم² للتحكم في درجة الحرارة. تقع اللوحة الأم في منتصف الهيكل لضمان توزيع الحرارة بالتساوي.

 تُضيف الحشوة الإسفنجية داخل الهيكل حمايةً في حالة السقوط. 
يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل (OmniVision OV13B) وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل (OV08F)، وكلاهما مُثبّتتان لدعم الاستخدام الأفقي. كما يُدمج هيكل الكاميرا نظام الهوائي لتوفير المساحة.

يتضمن البرنامج شريط أدوات عائمًا للألعاب، ودعمًا متقدمًا لتعدد النوافذ، وميزات عرض مثل معالجة الإطارات وتحسين الألوان. كما يأتي مزودًا بوحدة تحكم ألعاب مخصصة، مما يُحسّن تجربة اللعب من خلال إدخال أكثر دقة وتحكمًا أفضل.

شركة شاومي جهاز لوحي مقاطع فيديو سبائك الألومنيوم هيكل الكاميرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

استهداف ايران لقاعدة العديد في قطر

ليس مجاملة دبلوماسية.. سر تحذير إيران لـ قطر قبل استهداف قاعدة العديد | تقرير

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

ترشيحاتنا

أرشيفية

ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر

ترامب

ترامب مخاطبا إسرائيل: إذا ألقيتم القنابل فهذا انتهاك جسيم.. أعيدوا طياريكم فورا

إيران وإسرائيل

تطورات أمنية في العراق عقب بدء سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

بالصور

بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم المانجو الطبيعي

عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي

شاهد.. موتوسيكل خارق بسرعة 13 ألف دورة في الدقيقة

موتوسيكل
موتوسيكل
موتوسيكل

لماذا تخشى إسرائيل ضرب ميناء حيفا المليئ بالسيارات الكهربائية؟

ميناء حيفا
ميناء حيفا
ميناء حيفا

طريقة عمل بيكاتا الفراخ.. أكلة فاخرة بمكونات بسيطة

طريقة عمل بيكاتا الفراخ
طريقة عمل بيكاتا الفراخ
طريقة عمل بيكاتا الفراخ

فيديو

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد