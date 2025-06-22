بمواصفات احترافية.. شاومي تطلق هاتف 15S Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف شاومي 15S Pro ، والذي تصدّر عناوين الأخبار لكونه أول هاتف مزود بشريحة XRING O1 ، وهي شريحة مدمجة داخل الهاتف . لكن هذا ليس المعالج الوحيد المدمج داخل هاتف 15S Pro.

مواصفات هاتف شاومي 15S Pro

يأتي هاتف XRING O1 مزودًا بشريحة للتحكم في الطاقة XP2210C من الشركة، بالإضافة إلى شريحة الشحن السلكي Surge P3. ورغم هذه الجهود، لا تزال شاومي تعتمد على قائمة طويلة من الموردين المعروفين لطرح هاتف 15S Pro في الأسواق.



ويأتي هاتف Xiaomi 15S Pro مزود ​​هاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5T و ذاكرة تخزين UFS 4.1

ميزات هاتف شاومي 15S Pro

من ناحية الاتصال، تعتمد شاومي على معالج MediaTek. يستخدم هاتف 15S Pro مودم T800 (MT6980W)، وشريحة للواي فاي/البلوتوث، وجهاز الإرسال والاستقبال RF MT6195W.

وتشمل الشركات الأخرى في النظام البيئي للأجهزة الخاصة بهاتف Xiaomi 15S Pro شركة Southchip Semiconductor للشحن الثانوي، وNuVolta للشحن اللاسلكي.

هاتف شاومي 15S Pro

لذا، فرغم أن شاومي تتخذ بعض الخطوات نحو الاستقلال في مجال الرقائق، إلا أنها لا تزال تعتمد على شبكة واسعة من مصنعي المكونات لإحياء هاتفها الرائد. وهذا ليس مفاجئًا.

نادرًا ما تُصنّع شركات الأجهزة كل شيء داخليًا. وبالنسبة لهاتف بهذا السعر، تختار شاومي شركاء متميزين دون أن تُرهق ميزانيتها.