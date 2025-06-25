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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث HyperOS 3 يكشف تفاصيل مهمة لعشاق شاومي

HyperOS 3
HyperOS 3
احمد الشريف

بدأت تظهر صور وتسريبات جديدة تكشف عن تفاصيل مهمة حول تحديث HyperOS 3 الذي تطوره شركة شاومي، وهو الإصدار المرتقب من نظام التشغيل الخاص بها والمبني على أندرويد 16، والمقرر إطلاقه رسميًا في يوليو 2025. 

يأتي هذا التحديث ليحمل معه تحسينات كبيرة في الأداء وتجربة المستخدم، مع تصميم جديد أكثر عصرية وسلاسة، بالإضافة إلى دمج أعمق للذكاء الاصطناعي في النظام.

مميزات HyperOS 3 

يتميز HyperOS 3 بتحسينات ملحوظة في سرعة التطبيقات وتنقل المستخدم بين الواجهات، مع إضافة أدوات مبتكرة لتعزيز الإنتاجية ومتعة الاستخدام. 

كما تم إعادة تصميم الرموز وواجهات التطبيقات لتوفير مظهر أكثر بساطة وحداثة، مع تحسينات في نظام الإشعارات وخصوصية البيانات، حيث يقلل التحديث من وصول التطبيقات إلى المعلومات الشخصية ويعزز أمان تخصيص الإعلانات.

من الجوانب التقنية المهمة في HyperOS 3 هو تحسين إدارة الموارد لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة عمر البطارية، خاصة أثناء تشغيل الألعاب وتطبيقات الوسائط المتعددة. 

كما أضافت شاومي أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحرير الصور والفيديوهات بقدرات أكثر تطورًا مقارنة بالإصدارات السابقة.

التحديث الجديد

يعزز التحديث الجديد أيضًا التكامل البيئي بين أجهزة شاومي المختلفة، من هواتف وأجهزة لوحية وساعات ذكية وأجهزة تلفاز، مع تحسين ميزة "هايبر كونكت" التي تسمح بمزامنة سلسة بين أجهزة شاومي وحتى مع أجهزة أخرى مثل أيفون وماك، مما يسهل عرض شاشة الهاتف على الحواسيب ونقل الملفات بسرعة.

تشير التسريبات إلى أن حوالي 150 جهازًا من شاومي، ريدمي، وبوكو سيكونون مؤهلين للحصول على تحديث HyperOS 3، وتشمل القائمة أجهزة رائدة مثل سلسلة Xiaomi 15 و14 و13، بالإضافة إلى أجهزة MIX Flip وMIX FOLD، وأجهزة لوحية مثل Xiaomi Pad 7 Pro وPad 6S Pro. 

 سلسلة Redmi Note 14

كما تشمل الأجهزة المتوسطة مثل سلسلة Redmi Note 14 و13 و12، وسلسلة Redmi K80 وK70 وK60، وأجهزة بوكو مثل POCO F7 Pro وX7 Pro وM7 Pro 5G.

يأتي هذا التحديث في إطار استراتيجية شاومي لتعزيز أمان نظامها، حيث تضمن تحديثات أمنية دورية تعالج الثغرات وتحسن تشفير البيانات وتقنيات التعرف على الوجه، مما يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة استخدام آمنة وموثوقة في بيئة متطورة ومتغيرة بسرعة.

بذلك، يعد HyperOS 3 خطوة متقدمة في تطوير نظام تشغيل شاومي، يجمع بين تحسينات الأداء، تصميم عصري، وميزات ذكاء اصطناعي متطورة، مع دعم واسع لمجموعة كبيرة من الأجهزة، مما يلبي تطلعات المستخدمين ويعزز موقع شاومي في سوق الهواتف الذكية.

HyperOS 3 شاومي شركة شاومي

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