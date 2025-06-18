تحديث HyperOS 2.2.. شاومي تطلقه لعدد من هواتف ريدمي وبوكو بميزات جديدة| إليك التفاصيل

بدأت شركة شاومي بطرح نظام HyperOS 2.2 المستقر لأجهزتها المؤهلة، وكشف تقرير جديد عن 16 طرازًا ستتلقى التحديث الجديد خلال الأيام المقبلة.

وتعمل الشركة المصنعة للمعدات الأصلية على تسريع طرح برامجها لتوفير تجربة مستخدم فعّالة.

وكما ذكر موقع XiaomiTime، فإن تحديث HyperOS 2.2 المستقر جاهز للإطلاق لحوالي 50 جهازًا من أجهزة Xiaomi، ومن بينها 16 طرازًا قد تحصل عليه في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أن التحديث سيصل إلى جميع الأسواق، بما في ذلك الصين، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وإندونيسيا، وتركيا، وتايوان، وروسيا، والهند.

هواتف شاومي

ستحصل بعض الهواتف، مثل سلسلة Xiaomi 14، وهواتف POCO F7 Ultra، وXiaomi Pad 6S Pro 12.4، على الدفعة الأولى المستقرة من نظام التشغيل HyperOS 2.2 في العديد من البلدان. ​​

وستكون هذه الأجهزة أول من يحصل على تجربة برمجية جديدة ذات إمكانيات مفيدة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Xiaomi أطلقت بالفعل تحديث HyperOS 2.2 المستقر في الصين الأسبوع الماضي.

وهي تستعد الآن لإطلاق الإصدار الرسمي لمستخدمي هواتفها حول العالم.

يمكنك التحقق من الأجهزة العالمية المؤهلة لنظام HyperOS 2.2 المستقر أدناه.

التحديث المستقر لنظام HyperOS 2.2

على الجانب الآخر، يعد تحديث HyperOS 2.2 المستقر قادم قريبًا إلى هذه الأجهزة العالمية الستة عشر وهي:

بوكو M7 برو 5G/ريدمي نوت 14

ريدمي نوت 14 برو

بوكو باد/ ريدمي باد برو

ريدمي 13R/ريدمي 13C 5G

ريدمي K80 برو/بوكو F7 ألترا

ريدمي نوت 13 4G NFC

بوكو F7 ألترا

شاومي 13T

شاومي 13T برو

شاومي 14

شاومي 14 ألترا

شاومي 14T

شاومي 14T برو/ريدمي K70 ألترا

شاومي 15 ألترا

شاومي سيفي 4 برو/شاومي 14 سيفي

شاومي باد 6S برو 12.4

