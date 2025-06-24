HyperOS 2.2 يصل إلى مجموعة جديدة من هواتف شاومي .. القائمة الكاملة

بدأت شاومي رسميًا في طرح تحديث HyperOS 2.2 لعدد من هواتفها الذكية حول العالم، بعد فترة من الاختبارات الداخلية والتجريبية.
التحديث الجديد يأتي استنادًا إلى نظام أندرويد 15، ويقدم تحسينات كبيرة في واجهة المستخدم، استقرار النظام، تخصيصات جديدة، تحسينات في الرسوميات، وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل أدوات تحرير الصور الذكية وإدارة البطارية الذكية والتعرف الصوتي المحسن، بالإضافة إلى نظام أمان أكثر تطورًا.
الأجهزة التي تستقبل التحديث في الدفعة الأولى
بحسب تقارير متطابقة من مصادر تقنية موثوقة، فقد بدأت الدفعة الأولى من التحديث تصل للأجهزة الرائدة والأحدث من شاومي، وتشمل القائمة الأولية ما يلي:
Xiaomi 15
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Ultra
Redmi K80
Redmi K80 Pro
Redmi K70
Redmi K70 Pro
Redmi K70 Ultra
Redmi Note 14 (نسختا LTE و5G)
Redmi Note 14 Pro (نسختا LTE و5G)
Redmi Note 14 Pro+ 5G
Redmi Turbo 4
POCO F7 / Redmi Turbo 4 Pro
POCO M7 Pro 5G / Redmi Note 14
POCO X7 / Redmi Note 14 Pro
Redmi K70E / POCO X6 Pro
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
POCO F6 Pro
POCO F7 Ultra
Xiaomi 14T
Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra
Xiaomi Civi 4 Pro / Xiaomi 14 CIVI
POCO Pad / Redmi Pad Pro
Redmi 13R / Redmi 13C 5G
Redmi Note 13 4G NFC
Xiaomi 13T
Xiaomi 13T Pro
وتشير المصادر إلى أن الأجهزة المذكورة أعلاه بدأت بالفعل باستقبال التحديث في الصين، على أن يصل إلى الأسواق العالمية تباعًا خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك أوروبا، الهند، روسيا، تركيا، إندونيسيا، وتايوان.
الجدول الزمني للدفعات التالية
وفقًا لخطة التحديث المسربة، ستصل الدفعة الثانية من HyperOS 2.2 إلى أجهزة شاومي الأقدم ابتداءً من منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو 2025، وتشمل سلسلة Xiaomi 13 وXiaomi 12 وأجهزة MIX Fold 3 وCivi 4 Pro وسلسلة Redmi K60 وسلسلة Redmi Note 13 وغيرها من الهواتف المتوسطة والرائدة السابقة.
أبرز ميزات HyperOS 2.2
يركز HyperOS 2.2 على تقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وسرعة، مع تكامل أعمق للذكاء الاصطناعي في النظام، تحسينات في استهلاك البطارية، واجهة كاميرا جديدة كليًا، نظام إشعارات محسن، أدوات أمان متقدمة، وتخصيصات واسعة للمستخدمين.
تحديث HyperOS 2.2 يمثل نقلة نوعية لهواتف شاومي، حيث يجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسينات الأداء والواجهة، ويصل تدريجيًا إلى قائمة واسعة من الأجهزة الرائدة والمتوسطة حول العالم خلال الفترة المقبلة.