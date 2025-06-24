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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

HyperOS 2.2 يصل إلى مجموعة جديدة من هواتف شاومي .. القائمة الكاملة

شاومي
شاومي
احمد الشريف

بدأت شاومي رسميًا في طرح تحديث HyperOS 2.2 لعدد من هواتفها الذكية حول العالم، بعد فترة من الاختبارات الداخلية والتجريبية. 

التحديث الجديد يأتي استنادًا إلى نظام أندرويد 15، ويقدم تحسينات كبيرة في واجهة المستخدم، استقرار النظام، تخصيصات جديدة، تحسينات في الرسوميات، وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل أدوات تحرير الصور الذكية وإدارة البطارية الذكية والتعرف الصوتي المحسن، بالإضافة إلى نظام أمان أكثر تطورًا.

الأجهزة التي تستقبل التحديث في الدفعة الأولى

بحسب تقارير متطابقة من مصادر تقنية موثوقة، فقد بدأت الدفعة الأولى من التحديث تصل للأجهزة الرائدة والأحدث من شاومي، وتشمل القائمة الأولية ما يلي:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi Note 14 (نسختا LTE و5G)

Redmi Note 14 Pro (نسختا LTE و5G)

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Turbo 4

POCO F7 / Redmi Turbo 4 Pro

POCO M7 Pro 5G / Redmi Note 14

POCO X7 / Redmi Note 14 Pro

Redmi K70E / POCO X6 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

POCO F6 Pro

POCO F7 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra

Xiaomi Civi 4 Pro / Xiaomi 14 CIVI

POCO Pad / Redmi Pad Pro

Redmi 13R / Redmi 13C 5G

Redmi Note 13 4G NFC

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

وتشير المصادر إلى أن الأجهزة المذكورة أعلاه بدأت بالفعل باستقبال التحديث في الصين، على أن يصل إلى الأسواق العالمية تباعًا خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك أوروبا، الهند، روسيا، تركيا، إندونيسيا، وتايوان.

الجدول الزمني للدفعات التالية

وفقًا لخطة التحديث المسربة، ستصل الدفعة الثانية من HyperOS 2.2 إلى أجهزة شاومي الأقدم ابتداءً من منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو 2025، وتشمل سلسلة Xiaomi 13 وXiaomi 12 وأجهزة MIX Fold 3 وCivi 4 Pro وسلسلة Redmi K60 وسلسلة Redmi Note 13 وغيرها من الهواتف المتوسطة والرائدة السابقة.

أبرز ميزات HyperOS 2.2

يركز HyperOS 2.2 على تقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وسرعة، مع تكامل أعمق للذكاء الاصطناعي في النظام، تحسينات في استهلاك البطارية، واجهة كاميرا جديدة كليًا، نظام إشعارات محسن، أدوات أمان متقدمة، وتخصيصات واسعة للمستخدمين.

تحديث HyperOS 2.2 يمثل نقلة نوعية لهواتف شاومي، حيث يجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسينات الأداء والواجهة، ويصل تدريجيًا إلى قائمة واسعة من الأجهزة الرائدة والمتوسطة حول العالم خلال الفترة المقبلة.

شاومي تحديث HyperOS 22 ذكاء اصطناعي

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