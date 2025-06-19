بمضخم صوت لاسلكي وقنوات صوتية .. شاومي تطلق Soundbar Pro 2.1

أعلنت شركة شاومي عن إطلاقها لسماعة Soundbar Pro 2.1 رسميًا على الموقع الرسمي لها، مما يشير إلى اقتراب إطلاقها في العديد من الأسواق الدولية وقد يأتي هذا الإصدار الجديد بعد طرح Xiaomi Soundbar 2.0 في أوروبا وذلك أوائل عام 2025.

من جانبها أكدت شركة شاومي أن السماعة قد تقدم تجربة صوتية مميزة ، إذ تحتوي سماعة ساوندبار على مضخم صوت لاسلكي خارجي.

وتصل القدرة الإجمالية إلى 300 واط، حيث يقدّم مضخم الصوت بقطر 6.5 بوصة وما يصل إلى حوالي 180 واط. كما تدعم القنوات الصوتية للسماعة ستة أوضاع صوتية تشمل وضع الموسيقى، ووضع الأفلام و الألعاب.

أما من حيث المنافذ، فيتوفر الجهاز على HDMI (ARC) وذلك بالإضافة إلى قيامه بدعم الأتصال عبر تقنية Bluetooth. كما يمكن للمستخدمين القيام بمشاركة المحتوى لاسلكيًا من هواتف متوافقة عبر NFC.

تصميم سماعة Soundbar Pro 2.1

تصميم سماعة Soundbar Pro 2.1

وتأتي سماعة Soundbar Pro 2.1 مزوّدًة بوحدة تحكم بالأشعة تحت الحمراء، وذلك مع أزرار تعد مدمجة في الجزء العلوي من الساوندبار وقد يجمع تصميم سماعة Soundbar Pro 2.1 الخارجي بين كلا من الأناقة والمتانة، و يحتوي على شاشة مخفية وتبلغ أبعادها لحوالي 840 × 87 × 60 مم، أما عن مقياس مضخم الصوت فهو 363 × 249 × 249 مم.

و قد حصدت سماعة Soundbar Pro 2.1 على جائزة Red Dot للتصميم وذلك لعام 2025. وحتى الآن، لم تُحدّد الشركة آية موعد للإطلاق الرسمي أو السعر النهائي، لكن كسعر تقريبي، قد يُباع الإصدار السابق من سماعة Xiaomi Soundbar 2.0 ch في دول الأوروبية مثل ألمانيا مقابل 59.99 يورو.