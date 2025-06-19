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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جهاز لوحي خارق يغزو الأسواق.. مواصفات شاومي باد 7S برو

مواصفات شاومي باد 7S برو
مواصفات شاومي باد 7S برو
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي تلميحاتٍ حول قرب إطلاق جهازها اللوحي الرائد القادم، Pad 7s Pro، في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، وقد ظهر الجهاز على منصة Geekbench ، مؤكدًا وجود شريحة Xring O1 من شاومي. والآن، نشر المُسرب Digital Chat Station المواصفات الكاملة للجهاز اللوحي عبر منصة Weibo. 

مواصفات شاومي باد 7S برو
 

وفقًا للتسريبات، سيتوفر جهاز Xiaomi Pad 7s Pro بشاشة LCD قياس 12.5 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث 144 هرتز. كما سيدعم سطوعًا يصل إلى 1000 شمعة/م²، مع خاصية التعتيم الكامل للتيار المستمر لراحة العين. ويُقال إن Xiaomi تُجهز إصدارًا خاصًا بشاشة ذات إضاءة خافتة للراحة أثناء القراءة 

سيُزوَّد جهاز Pad 7S Pro بمعالج Xring O1 من شاومي بتردد 3.4 جيجاهرتز . وسيضم بطارية بسعة 10,610 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط ، مما يُتيح شحنًا سريعًا رغم سعته الهائلة. أما الكاميرا، فتتضمن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل ومستشعرًا خلفيًا بدقة 50 ميجابكسل.

تشمل أبرز الميزات الأخرى مصفوفة ميكروفون رباعية، ودعم لوحة مفاتيح مغناطيسية عائمة، والتوافق مع أحدث قلم لمس من شاومي، قلم فوكس تاتش. سيعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 القائم على نظام HyperOS 2.0. يتميز بسمكه الرفيع للغاية 5.8 مم، ووزنه الخفيف 576 جرامًا فقط، مما يجعله سهل الحمل على الرغم من حجمه الكبير.

ومن المرجح أن يتم إطلاق جهاز Xiaomi Pad 7s Pro لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين، ربما إلى جانب هاتف Xiaomi Mix Flip 2 ، والذي يُشاع أنه سيكون الهاتف القابل للطي الوحيد للشركة لعام 2025.

شركة شاومي جهاز Xiaomi Pad 7S Pro جهاز لوحي كاميرا أمامية نظام HyperOS 20

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