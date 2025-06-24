أخبار التكنولوجيا.. الحق اشتري ساعة Watch Fit 4 Pro بخصم كبير.. شاومي تستعد لإطلاق Redmi K Pad

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الحق اشتري.. خصم كبير على ساعة Watch Fit 4 Pro |إليك التفاصيل

تقدم شركة هواوي عرضًا مميزًا على ساعة Watch Fit 4 Pro، يمكن من خلاله للمستهلكين توفير مبالغ إضافية على هذه الساعة القابلة للارتداء التي تم إطلاقها حديثًا، وفي الوقت نفسه، يمكن الفوز بهدية رائعة عند ارتداء هذه الساعة.

ووفقًا للتفاصيل الرسمية، تتوفر ساعة هواوي واتش فيت 4 برو ضمن عرض "حصري" في المملكة المتحدة فيعد السعر الحقيقي للساعة هو 249.99 جنيهًا إسترلينيًا.

مواصفات Poco F7.. أداء مذهل بمعالج Snapdragon 8s Gen 4

لم يتبقَّ سوى ساعات قليلة على إعلان هاتف POCO F7 الاقتصادي ولكن على الرغم من ذلك، ظهر تسريب ضخم آخر على الإنترنت يكشف عن المواصفات الكاملة للجهاز وسعره العالمي.

نشر المُسرب المعروف أبيشيك ياداف أحدث التسريبات ، حيث نشر التفاصيل على منصة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر). في التغريدة، مجموعة من المواد التسويقية الرسمية التي تؤكد مواصفات الهاتف وسعره.

بمواصفات قوية وتصميم نحيف .. شاومي تستعد لإطلاق Redmi K Pad

تستعد شركة شاومي لإطلاق أول جهاز لوحي صغير الحجم رائد لها تحت علامة Redmi التجارية.

سيُطرح Redmi K Pad في الصين لاحقًا هذا الشهر إلى جانب هاتف Redmi K80 Ultra الذكي.

وقبل الإطلاق الرسمي، كشفت الشركة عن المواصفات الرئيسية، بينما كشفت اختبارات الأداء الأولية ومقاطع فيديو التفكيك عن تفاصيل إضافية.

OnePlus 13s.. هاتف مميز بأداء فائق وهيكل وبطارية عملاقة| إليك أهم مواصفاته



في تطور مفاجئ، يُشاع أن خليفة هاتف OnePlus 13s سيحمل بطارية أكبر من بطارية هاتف OnePlus 15 القادم.

وبينما تتميز الهواتف الرائدة عادةً بأعلى المواصفات، يُشير هذا التسريب إلى أن OnePlus قد تُعطي الأولوية للتحمل في طرازها الرائد صغير الحجم.

قد يُطلق على هذا الطراز اسم OnePlus 15T (وهو OnePlus 15s في السوق العالمية)، وإليك أهم مواصفاته.



