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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مذهل.. إليك أهم مواصفات هاتف Poco F7 قبل انطلاقه

هاتف Poco F7
هاتف Poco F7
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد يتمتع بالعديد من المواصفات العصرية يمكنك التفكير في هاتف Poco F7  والذي يأتي باللونين الأبيض والفضي.

من حيث التصميم، ياتي هاتف Poco F7 باللونين الأبيض والأسود وكاميرتين عموديتين، و غطاء خلفي مصقول مع وحدة كاميرا في أعلى اليسار وشعار Poco أسفله.

في المقابل وفقا لموقع "gsmarena"، يتميز طراز الإصدار الخاص بتصميم خلفي منقسم قطريًا بلمسة نهائية ثنائية اللون. 

مواصفات Poco F7

يعمل هاتف Poco F7 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8s من الجيل الرابع ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 4.1. الشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة بدقة 2772×1280 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز.

تحتوي الشاشة أيضًا على كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل. أما الجزء الخلفي، فيضم مستشعر Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS) وفتحة عدسة f/1.5، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

مواصفات الشحن

أما بالنسبة للبطارية، فتشير التقارير إلى أن الإصدار العالمي سيأتي ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، بينما قد يأتي الإصدار الهندي ببطارية أكبر بسعة 7550 مللي أمبير/ساعة. ويدعم كلا الهاتفين الشحن السلكي بقوة 90 واط.
تشمل الميزات البارزة الأخرى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، وشبكة Wi-Fi 7، وماسح بصمة ضوئي مدمج في الشاشة، ونظام تشغيل Android 15 مع نظام HyperOS 2 من شاومي. يتميز الهاتف بغطاء خلفي زجاجي وإطار من الألومنيوم، ويزن ما يزيد قليلاً عن 215 جرامًا، حسب نوع البطارية

هاتف Poco F7 معالج كوالكوم كاميرا سيلفي نظام تشغيل Android 15 نوع البطارية

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