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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمميزات مذهلة.. بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

هاتف ذكي
هاتف ذكي
لمياء الياسين

تستعد شركة بوكو لإطلاق هاتف ذكي رائد جديد اقتصادي قريبًا. 

ولكن قبل الإعلان الرسمي، ظهر هاتف POCO F7 المرتقب في صورة حية مسربة، تُظهر أول نظرة على تصميمه الخلفي، يُظهر هذا التصميم الجديد الجريء، إليك أهم مواصفاته.

تصميم هاتف  POCO F7

شارك المُسرّب المعروف أبيشيك ياداف الصورة الحية المُسربة، والتي نشر تفاصيلها على حساب X (المعروف سابقًا باسم تويتر).

على الجانب الآخر وفقا لموقع "gizmochina" يأتي الهاتف بوحدة كاميرا بيضاوية الشكل بالإضافة إلى نافذة شفافة محتملة تكشف عن معالج كوالكوم سنابدراجون. 


تسريب صورة حية لهاتف POCO F7
من المتوقع أن يكون POCO F7 طرازًا جديدًا من Redmi Turbo 4 Pro، ويبدو تصميم الكاميرا مألوفًا ويعد هذا الهاتف الذكي مزود بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، مما يجعله قادرًا على تشغيل الألعاب المكثفة دون الحاجة إلى دفع ثمن Snapdragon 8 Elite الرائد.

قد تُعلن شركة POCO عن هذا الجهاز بين 17 و19 يونيو في السوق العالمية، بما في ذلك الهند. من المتوقع أن يتميز بشاشة OLED مسطحة LTPS كبيرة مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز ومن المرجح أن يعمل هذا الطراز بنظام التشغيل أندرويد 15، مع تحديث HyperOS 2.0 . 

تشمل الميزات البارزة الأخرى لهاتف POCO F7 هي أنه يأتي بتصنيف IP68/69 وميزات مقاومة الماء والغبار

أما عن قدرات الشحن فيأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 6550 مللي أمبير/ساعة، وشحن سريع سلكي بقدرة 90 واط.

شركة Poco شركة بوكو هاتف ذكي هاتف Poco F7 معالج كوالكوم

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