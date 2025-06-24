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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OnePlus 13s.. هاتف مميز بأداء فائق وهيكل وبطارية عملاقة| إليك أهم مواصفاته

هاتف OnePlus 13s
هاتف OnePlus 13s
لمياء الياسين

في تطور مفاجئ، يُشاع أن خليفة هاتف OnePlus 13s سيحمل بطارية أكبر من بطارية هاتف OnePlus 15 القادم. 

وبينما تتميز الهواتف الرائدة عادةً بأعلى المواصفات، يُشير هذا التسريب إلى أن OnePlus قد تُعطي الأولوية للتحمل في طرازها الرائد صغير الحجم. 

قد يُطلق على هذا الطراز اسم OnePlus 15T (وهو OnePlus 15s في السوق العالمية)، وإليك أهم مواصفاته.

مواصفات هاتف OnePlus 15T

وصلت أحدث المعلومات من مُسرب صيني موثوق، يُدعى Digital Chat Station،  والذي نشر التفاصيل على موقع Weibo، وادعى أن هاتف OnePlus الصغير من الجيل التالي سيحصل على ترقيات كبيرة، ما قد يجعله هاتفًا رائدًا مناسبًا مقارنةً بهاتف OnePlus 13s.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة مسطحة مقاس 6.3 بوصة بدقة 1.5K. 

وبالاستمرار في أداء الهاتف الرائد، قد يحتوي الجهاز على معالج Snapdragon 8 Elite 2.

ومن المتوقع أن يُطرح الهاتف في النصف الأول من العام المقبل بإطار معدني متوسط ​​ومستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية. 

يُعد هذا ترقيةً أخرى لمستشعر بصمة الإصبع البصري لهاتفي OnePlus 13T/13s.

 يعد أبرز ما يُثيره هذا التسريب هو سعة البطارية، ففي حين أن السعة الدقيقة غير معروفة، يعتقد موقع Digital Chat Station أن هاتف OnePlus 15T قد يتفوق على OnePlus 15 الرائد من حيث عمر البطارية. 

مع بطارية OnePlus 13T التي تزيد سعتها على 6000 مللي أمبير/ساعة، قد يتجاوز خليفته سعة 7000 مللي أمبير/ساعة.

هاتف ون بلس 13s

 من المتوقع أن تتخطى ون بلس سلسلة هواتف OnePlus 14 وتنتقل مباشرةً إلى سلسلة هواتف OnePlus 15. 

من المتوقع إطلاق هذا الهاتف الرائد طويل القامة في الصين في النصف الثاني من هذا العام، حيث تشير الشائعات الأولية إلى أنه سيحمل شاشة مسطحة LTPO 2.5D بقياس 6.78 بوصة ومعالج Snapdragon 8 Elite 2. 

هاتف OnePlus 13s هاتف OnePlus 15 الهواتف الرائدة السوق العالمية سعة البطارية

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