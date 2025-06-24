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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات Poco F7.. أداء مذهل بمعالج Snapdragon 8s Gen 4

هاتف POCO F7
هاتف POCO F7
لمياء الياسين

لم يتبقَّ سوى ساعات قليلة على إعلان هاتف POCO F7  الاقتصادي  ولكن على الرغم من ذلك، ظهر تسريب ضخم آخر على الإنترنت يكشف عن المواصفات الكاملة للجهاز وسعره العالمي.

مواصفات هاتف POCO F7

نشر المُسرب المعروف أبيشيك ياداف أحدث التسريبات ، حيث نشر التفاصيل على منصة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر). في التغريدة، مجموعة من المواد التسويقية الرسمية التي تؤكد مواصفات الهاتف وسعره.

 سيحتوي هاتف POCO F7 الجديد على شاشة AMOLED كبيرة مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وبطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير في الإصدار العالمي، وهي أصغر من النسخة الهندية التي تحتوي على بطارية أكبر بسعة 7550 مللي أمبير في الساعة .

ميزات هاتف POCO F7

يدعم الهاتف الشحن السريع السلكي بقدرة 90 واط والشحن العكسي بقدرة 22.5 واط. ومن بين الميزات البارزة الأخرى مقاومة الماء والغبار، كما يأتي غطاء خلفي زجاجي بمواصفات رائدة وإطار معدني، وكاميرا مزدوجة Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع. في السابق، كان سعر هذا الجهاز في الهند حوالي 35,000 روبية هندية (حوالي 400 دولار أمريكي).

أشار التسريبات أن  سعر هاتف POCO F7 العالمي يبلغ حوالي 339 دولارًا أمريكيًا لطراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طراز 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 399 دولارًا أمريكيًا.

هاتف Poco F7 هاتف POCO F7 الاقتصادي شاشة AMOLED الشحن السريع الشحن السريع السلكي

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