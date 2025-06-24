الحق اشتري.. خصم كبير على ساعة Watch Fit 4 Pro |إليك التفاصيل

تقدم شركة هواوي عرضًا مميزًا على ساعة Watch Fit 4 Pro، يمكن من خلاله للمستهلكين توفير مبالغ إضافية على هذه الساعة القابلة للارتداء التي تم إطلاقها حديثًا، وفي الوقت نفسه، يمكن الفوز بهدية رائعة عند ارتداء هذه الساعة.

ووفقًا للتفاصيل الرسمية، تتوفر ساعة هواوي واتش فيت 4 برو ضمن عرض "حصري" في المملكة المتحدة فيعد السعر الحقيقي للساعة هو 249.99 جنيهًا إسترلينيًا.

وفي المقابل، يمكن للمستهلكين تقسيط المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 83.33 جنيهًا إسترلينيًا فإلى جانب السعر المنخفض، ويحصل المستهلكون على سماعات هواوي FreeBuds SE 3 وأساور ملونة مجانًا مع هذه السماعات الرائدة. كما يُقدم هذا العرض خدمة التوصيل المجاني.

ساعة هواوي واتش فيت 4 برو



تتميز ساعة هواوي واتش فيت 4 برو بتصميمها المربع الذي يتحدى سلسلة ساعات آبل في السوق المحلية وتستخدم زجاج الياقوت وهيكلًا من التيتانيوم لضمان المتانة.

تأتي الساعة أيضا بتصميم فائق النحافة، ويبلغ سمكها 9.3 مم. ومزودة بأوضاع رياضية وتمارين خارجية احترافية.

يمكن للمستخدم قياس معدل ضربات القلب والخصائص الصحية المرتبطة به باستخدام ميزة تخطيط القلب ووظائف أخرى.

تدعم ساعة Watch Fit 4 بطارية تدوم لعشرة أيام. ويستغرق شحنها بالكامل 60 دقيقة. كما أنها متوافقة مع أجهزة Android وiOS.