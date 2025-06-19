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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا |Pad 7s Pro شاومي يغزو الأسواق.. أهم مواصفات هاتف iQOO Z10 Lite

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بطارية تدوم 36 ساعة.. OnePlus تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3
طورت شركة آبل  وحدة تصوير استثنائية اعتمدت على كلا من مستشعر كاميرا آيفون وشريحة A-series، وقد تم القيام بتركيبها فعليًا على سيارات الفورمولا 1 وذلك لالتقاط العديد من المشاهد السباقية الحقيقية لفيلم جديد وذلك من إنتاج Apple Original.

بمعالج 9400 ومعدل تحديث 165 هرتز.. شاومي تطلق جهاز Redmi K Pad

كشفت شركة شاومي عن تصميم جهاز Redmi K Pad، أول جهاز لوحي رائد من سلسلة Redmi وقد تم التأكيد رسميًا على أن الجهاز سيستخدم معالج Dimensity 9400+ وهو المعالج الأنسب لتشغيل أجهزة Galaxy Tab 11. 

جهاز لوحي خارق يغزو الأسواق.. مواصفات شاومي باد 7S برو

أطلقت شركة شاومي تلميحاتٍ حول قرب إطلاق جهازها اللوحي الرائد القادم، Pad 7s Pro، في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، وقد ظهر الجهاز على منصة Geekbench ، مؤكدًا وجود شريحة Xring O1 من شاومي. والآن، نشر المُسرب Digital Chat Station المواصفات الكاملة للجهاز اللوحي عبر منصة Weibo. 

بمعالج 6300 وبطارية 6000 مللي .. أهم مواصفات هاتف iQOO Z10 Lite
يعد هاتف iQOO Z10 Lite هو أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف، ويُعدّ الأرخص الهاتف هو الأرخص سعرًا فهو يأتي بسعر 9,999 روبية هندية (115 دولارًا أمريكيًا). ومن المتوقع أيضًا إطلاق الجهاز قريبًا باسم vivo T4 Lite .

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