قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح كحك العيد بأسعار مخفضة لأصحاب البطاقات التموينية| الأسعار وتفاصيل العروض
أول رد فعل للأهلي عقب رفض اللجنة الأولمبية شكواه بشأن القمة
إطلاق برنامج قادة مدارس الجمهورية لتنمية المهارات القيادية لاتحاد الطلاب
السعودية.. بيان مهم من مرصد جامعة المجمعة الفلكي بشأن هلال شوال
غرفة التكييفات .. إخماد حريق محدود داخل مدينة الإنتاج الإعلامي
وزير الأوقاف: مصر لن تقبل تهجير الفلسطينيين بأي حال من الأحوال
إنشاء وإحلال 20 ألف فصل.. ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حلال 2025/ 2026
سبب غياب شيخ الأزهر عن احتفال ليلة القدر .. اعرف التفاصيل
2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
وحدتنا لا تعرف الانكسار.. الرئيس السيسي يطمئن المصريين: "متقلقوش"
فرض رسوم على إنستاباي أول أبريل..رئيس اتصالات النواب: قرار عالمي ويحسن الخدمات
3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية عملاقة وأداء قوي.. فيفو تطلق أحدث هواتف iQOO

هاتف iQOO Z10
هاتف iQOO Z10
لمياء الياسين

تعد سلسلة iQOO Z10 من الهواتف ذات الترقية الكبيرة في الأداء، وذلك بجانب عمر البطارية و بفضل معالجها القوي، ويبدو أن هواتف iQOO تستهدف كلا من عشاق الهواتف ذات المواصفات الرائدة والمهتمين بالألعاب بشكل خاص.

أكدت iQOO إطلاق هاتف iQOO Z10 في السوق الهندية الأسبوع الماضي ومن المقرر إطلاق الهاتف الذكي الجديد الشهر المقبل، ولكن قبل إصداره في أبريل، ظهر Z10 في إعلان تشويقي جديد.
نشرت شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية إعلانًا تشويقيًا من حسابها الرسمي على  منصة X (المعروف سابقًا باسم تويتر). وبالنظر إلى صورة الإعلان، يُؤكد إطلاق هاتف iQOO Z10 باللون الأسود، والذي يتميز أيضًا بلمسة نهائية غير لامعة. 

هاتف iQOO Z10 

توجد جزيرة كاميرا دائرية كبيرة تضم مستشعرات الصور ووحدة فلاش LED. لا تزال تفاصيل الكاميرا غير واضحة ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يعمل ببطارية ضخمة بسعة 7300 مللي أمبير/ساعة و قد يأتي هاتف iQOO Z10 بشاشة AMOLED منحنية رباعية بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة FHD+. ومن المتوقع أن يحتوي على معالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع أو Snapdragon 7s من الجيل الثالث. 

يبلغ سمك الهاتف الذكي 8.1 مم فقط على الرغم من بطاريته الضخمة، ومن المحتمل أن يدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 90 واط.

هواتف iQOO

في السياق نفسه يعد من المتوقع أن يتم إطلاق نماذج أخرى من الهواتف ذات الفئة المتوسطة في وقت لاحق من عام 2025، بعد إطلاق نسخ Turbo في أبريل.
 

هاتف iQOO Z10 السوق الهندية الهواتف الذكية صناعة الهواتف الذكية بطارية ضخمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الافتاء

دار الإفتاء: إعلان موعد عيد الفطر المبارك السبت المقبل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

تمرد «عاشور» على المنتخب وألفاظ سيئة من مصطفى محمد .. أزمة جديدة بعد تصريحات حسام حسن | تفاصيل

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن.. تراجع في سعر الفراخ اليوم بالأسواق

وزير التربية والتعليم

لا تطبق على المعلمين.. إجازة 7 أيام لطلاب المدارس بمناسبة عيد الفطر |تفاصيل

موعد صرف 500 جنيه الدعم الإضافي للتموين لأصحاب هذه البطاقات

موعد صرف 500 جنيه دعم إضافي لأصحاب هذه البطاقات التموينية

محمد الشقنقيري

عايزين إتاوة.. التحقيق في بلاغ الفنان محمد الشقنقيري ضد 3 أشخاص بأكتوبر

جدول رسوم التحويل على إنستاباي الجديد 2025 بعد إقرارها رسميا

جدول رسوم التحويل على إنستاباي بعد إقرارها رسميا

ترشيحاتنا

شيفروليه كورفيت

سرقة 8 سيارات كورفيت خارقة من داخل مصنع شيفروليه بالولايات المتحدة

سماعات الأذن

بطارية جبارة ومواصفات رائدة.. أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

سماعة رأس

بطارية جبارة وإمكانيات احترافية.. أفضل سماعة رأس غير مسبوقة بالأسواق

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالجبن نصائح لنتيجة رائعة.. صور

طريقة عمل الكنافة بالجبن
طريقة عمل الكنافة بالجبن
طريقة عمل الكنافة بالجبن

طريقة عمل المقلوبة.. وصفة لذيذة وسهلة من المطبخ العربي

طريقة عمل المقلوبة
طريقة عمل المقلوبة
طريقة عمل المقلوبة

قبل عيد الفطر.. خطوات العناية بالشعر |صور

قبل العيد .. خطوات العناية بالشعر ..صور
قبل العيد .. خطوات العناية بالشعر ..صور
قبل العيد .. خطوات العناية بالشعر ..صور

الطريقة الأكثر كفاءة لتقليل الكوليسترول الضار

الطريقة الاكثر كفاءة لتقليل الكوليسترول الضار
الطريقة الاكثر كفاءة لتقليل الكوليسترول الضار
الطريقة الاكثر كفاءة لتقليل الكوليسترول الضار

فيديو

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

مبروك عطيه

بسبب شاكوش وسعد الصغير.. شكوى رسمية من أساتذة الأزهر ضد مبروك عطية

محمد التاجي

محمد رمضان زعل مني ودينا ست مؤدبة.. محمد التاجي يكشف سبب خلافه مع هؤلاء الفنانين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد