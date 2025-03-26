ببطارية عملاقة وأداء قوي.. فيفو تطلق أحدث هواتف iQOO

تعد سلسلة iQOO Z10 من الهواتف ذات الترقية الكبيرة في الأداء، وذلك بجانب عمر البطارية و بفضل معالجها القوي، ويبدو أن هواتف iQOO تستهدف كلا من عشاق الهواتف ذات المواصفات الرائدة والمهتمين بالألعاب بشكل خاص.

أكدت iQOO إطلاق هاتف iQOO Z10 في السوق الهندية الأسبوع الماضي ومن المقرر إطلاق الهاتف الذكي الجديد الشهر المقبل، ولكن قبل إصداره في أبريل، ظهر Z10 في إعلان تشويقي جديد.

نشرت شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية إعلانًا تشويقيًا من حسابها الرسمي على منصة X (المعروف سابقًا باسم تويتر). وبالنظر إلى صورة الإعلان، يُؤكد إطلاق هاتف iQOO Z10 باللون الأسود، والذي يتميز أيضًا بلمسة نهائية غير لامعة.

هاتف iQOO Z10

توجد جزيرة كاميرا دائرية كبيرة تضم مستشعرات الصور ووحدة فلاش LED. لا تزال تفاصيل الكاميرا غير واضحة ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يعمل ببطارية ضخمة بسعة 7300 مللي أمبير/ساعة و قد يأتي هاتف iQOO Z10 بشاشة AMOLED منحنية رباعية بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة FHD+. ومن المتوقع أن يحتوي على معالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع أو Snapdragon 7s من الجيل الثالث.

يبلغ سمك الهاتف الذكي 8.1 مم فقط على الرغم من بطاريته الضخمة، ومن المحتمل أن يدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 90 واط.

هواتف iQOO

في السياق نفسه يعد من المتوقع أن يتم إطلاق نماذج أخرى من الهواتف ذات الفئة المتوسطة في وقت لاحق من عام 2025، بعد إطلاق نسخ Turbo في أبريل.

