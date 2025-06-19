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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمعالج 6300 وبطارية 6000 مللي .. أهم مواصفات هاتف iQOO Z10 Lite

هاتف iQOO Z10 Lite
هاتف iQOO Z10 Lite
لمياء الياسين

يعد هاتف iQOO Z10 Lite هو أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف، ويُعدّ الأرخص الهاتف هو الأرخص سعرًا فهو يأتي بسعر 9,999 روبية هندية (115 دولارًا أمريكيًا). ومن المتوقع أيضًا إطلاق الجهاز قريبًا باسم vivo T4 Lite .

مواصفات هاتف  iQOO Z10 Lite

يعد هاتف Z10 Lite مُصمم بشاشة IPS LCD مقاس 6.74 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز 

تتميز الشاشة بسطوع  يبلغ 1000 شمعة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وتوجد كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا مساعدة  بدقة 2 ميجابكسل. 

أما عن المواصفات الآخرى للهاتف فهو يأتي بمعالج Dimensity 6300 من MediaTek، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت

مواصفات هاتف  iQOO Z10 Lite

 يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 15 واط، وهو مقاوم للماء والغبار بمعيار IP64 وقد يأتي هاتف iQOO Z10 Lite ببطارية 6000 مللي أمبير وتتعهد iQOO بتوفير تحديثات أمنية لمدة ثلاث سنوات. كما يضم هاتف Z10 Lite ماسحًا جانبيًا لبصمات الأصابع، ومكبرات صوت ستيريو، ومقبس سماعة رأس.

تصميم هاتف iQOO Z10 Lite

يتوفر هاتف iQOO Z10 Lite باللونين الأزرق  والأخضر . يبدأ سعر الهاتف في الهند من 9,999 روبية هندية (115 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 4/128 جيجابايت، و 10,999 روبية هندية (127 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 6/128 جيجابايت، و 12,999 روبية هندية (150 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 8/256 جيجابايت .

هاتف هاتف iQOO Z10 Lite كاميرا أمامية ذاكرة وصول عشوائي مكبرات صوت

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