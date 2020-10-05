في ختام تعاملاتها.. البورصة تفقد 4 مليارات جنيه من رأسمالها ومبيعات المستثمرين تدفع مؤشراتها للانخفاض

الخميس المقبل عطلة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر











خسارة المؤشرات



وخسرت البورصة في ختام تعاملاتها جلسة اليوم الاثنين نحو 4 مليارات جنيه.



هوي المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بمعدل 0.58% ليبلغ حجمه تداوله 11.008 مليون جنيه، كما انخفض مؤشر EGX100 بمعدل 2.26% بقيمة 2.9 مليون جنيه. هوي المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بمعدل 0.58% ليبلغ حجمه تداوله 11.008 مليون جنيه، كما





وتهاوي مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسة بمعدل 2.59% بقيمة تداول اقتربت من مليوني جنيه، وانخفض مؤشر EGX50 للاسهم بمعدل 1.5% بقيمة 2.064 مليون جنيه.

وبلغ اجمالي رأس المال السوقي للبورصة نحو 620.811 مليون جنيه.

وبلغ حجم العمليات داخل المقصورة نحو 44.3 ألف عملية بـ 3.2 مليار جنيه لـ 365.2 مليون ورقة مالية لـ 185 شركة، بينما وصلت التعاملات خارج المقصورة لـ 29.69 عملية بـ 98.84 مليون جنيه بـ 5.321 مليون ورقة مالية لـ 20 شركة.



تباين في المؤشرات



مع بداية التعامل فتحت البورصة المصرية التداول، علي تباين بمؤشراتها بين الصعود والهبوط، رغم وصول حجم رأس المال السوقي لهذا اليوم إلي 626.81 مليار جنيه.



وصعد المؤشر القيادي للبورصة EGX30 بنسبة 0.41% ليسجل 11.071.46 نقطة بقيمة تداول بلغت 11.117 مليون جنيه، وزاد مؤشر EGX50 بمعدل 0.06% ليصعد 2.095.9 نقطة. وصعد المؤشر القيادي للبورصة EGX30 بنسبة 0.41% ليسجل 11.071.46 نقطة بقيمة تداول بلغت 11.117 مليون جنيه، وزاد مؤشر EGX50 بمعدل 0.06% ليصعد 2.095.9 نقطة.





وهوي مؤشرEGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 0.6% بقيمة تداول تبلغ 2.005 مليون جنيه.





ولحق به مؤشرEGX100 بنسبة 0.54% بقيمة تداول 2.906 مليون جنيه.



وأغلقت البورصة المصرية، على أداء متباين لمؤشراتها في ختام تعاملات أمس، الأحد، لتربح حوالى 4 مليارات جنيه مدفوعة بمبيعات المستثمرين. وأغلقت البورصة المصرية، على أداء متباين لمؤشراتها في ختام تعاملات أمس، الأحد، لتربح حوالى 4 مليارات جنيه مدفوعة بمبيعات المستثمرين.





وانطلق المؤشر القيادي للبورصة EGX30 للمنطقة الخضراء، ليرتفع أداؤه الإيجابي 0.18% بقيمة تداول وصلت إلى 11.071 مليون جنيه.





ووصل إجمالي العمليات التي تمت داخل المقصورة إلى 36.732 ألف عملية بـ 2.142 مليار جنيه لـ 305.9 مليون ورقة مالية لـ 201 شركة.



بينما وصلت العمليات التي تمت خارج المقصورة لـ 18 عملية شملت 43 ورقة مالية بـ 28.6 مليون جنيه لـ 7 شركات.





وأغلق رأس المال السوقي للبورصة على 624.8 مليار جنيه.



وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي حوالى 14.6 مليار في حين بلغت كمية التداول 2028 مليون ورقة منفذة على 217 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2308 ملايين ورقة منفذة على 243 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



اجازة نصر اكتوبر



وأغلق رأس المال السوقي للبورصة على 624.8 مليار جنيه.

وقررت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل يوم الخميس المقبل؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات السادس من أكتوبر، على أن تُستأنف التداولات صباح الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري.





وأوضحت البورصة - في بيان لها اليوم الاثنين، أن القرار يأتي في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس المقبل اجازة رسمية بدلا من يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر.





وفي السياق نفسه، قرر البنك المركزي المصري، اعتبارا من الخميس المقبل؛ تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.





وقال البنك المركزي المصري إنه من المقرر استئناف العمل بالبنوك يوم الأحد المقبل، تفعيلا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.



اغلقت البورصة المصرية تعاملاتها في جلسة اليوم علي تراجع جماعي لمؤشراتها لتهوي بها للمنطقة الحمراء مدفوعة بمبيعات المستثمرين.