AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

في ختام تعاملاتها.. البورصة تفقد 4 مليارات جنيه من رأسمالها ومبيعات المستثمرين تدفع مؤشراتها للانخفاض

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:30 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
- البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بنهاية جلسة الاثنين
- تباين مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات
- البورصة: 
الخميس المقبل عطلة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

 
اغلقت البورصة المصرية تعاملاتها في جلسة اليوم علي تراجع جماعي لمؤشراتها لتهوي بها للمنطقة الحمراء مدفوعة بمبيعات المستثمرين.


خسارة المؤشرات

وخسرت البورصة في ختام تعاملاتها جلسة اليوم الاثنين نحو 4 مليارات جنيه.


هوي المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بمعدل 0.58% ليبلغ حجمه تداوله 11.008 مليون جنيه، كما انخفض مؤشر EGX100 بمعدل 2.26% بقيمة 2.9 مليون جنيه.


وتهاوي مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسة بمعدل 2.59% بقيمة تداول اقتربت من مليوني جنيه، وانخفض مؤشر EGX50 للاسهم بمعدل 1.5% بقيمة 2.064 مليون جنيه.

وبلغ اجمالي رأس المال السوقي للبورصة نحو 620.811 مليون جنيه.

وبلغ حجم العمليات داخل المقصورة نحو 44.3 ألف عملية بـ 3.2 مليار جنيه لـ 365.2 مليون ورقة مالية لـ 185 شركة، بينما وصلت التعاملات خارج المقصورة لـ 29.69 عملية بـ 98.84 مليون جنيه بـ 5.321 مليون ورقة مالية لـ 20 شركة.


تباين في المؤشرات

مع بداية التعامل فتحت البورصة المصرية التداول، علي تباين بمؤشراتها بين الصعود والهبوط، رغم وصول حجم رأس المال السوقي لهذا اليوم إلي 626.81 مليار جنيه.


وصعد المؤشر القيادي للبورصة EGX30 بنسبة 0.41%  ليسجل 11.071.46 نقطة بقيمة تداول بلغت 11.117 مليون جنيه، وزاد مؤشر EGX50 بمعدل 0.06% ليصعد 2.095.9 نقطة.


وهوي مؤشرEGX70  للشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 0.6% بقيمة تداول تبلغ 2.005 مليون جنيه.


ولحق به مؤشرEGX100 بنسبة 0.54%  بقيمة تداول 2.906 مليون جنيه.


وأغلقت البورصة المصرية، على أداء متباين لمؤشراتها في ختام تعاملات أمس، الأحد، لتربح حوالى 4 مليارات جنيه مدفوعة بمبيعات المستثمرين.


وانطلق المؤشر القيادي للبورصة EGX30 للمنطقة الخضراء، ليرتفع أداؤه الإيجابي 0.18% بقيمة تداول وصلت إلى 11.071 مليون جنيه.


ووصل إجمالي العمليات التي تمت داخل المقصورة إلى 36.732 ألف عملية بـ 2.142 مليار جنيه لـ 305.9 مليون ورقة مالية لـ 201 شركة.

بينما وصلت العمليات التي تمت خارج المقصورة لـ 18 عملية شملت 43 ورقة مالية بـ 28.6 مليون جنيه لـ 7 شركات.


وأغلق رأس المال السوقي للبورصة على 624.8 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي حوالى 14.6 مليار في حين بلغت كمية التداول 2028 مليون ورقة منفذة على 217 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2308 ملايين ورقة منفذة على 243 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

اجازة نصر اكتوبر

وقررت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل يوم الخميس المقبل؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات السادس من أكتوبر، على أن تُستأنف التداولات صباح الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري.

وأوضحت البورصة - في بيان لها اليوم الاثنين، أن القرار يأتي في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس المقبل اجازة رسمية بدلا من يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر.

وفي السياق نفسه، قرر البنك المركزي المصري، اعتبارا من الخميس المقبل؛ تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وقال البنك المركزي المصري إنه من المقرر استئناف العمل بالبنوك يوم الأحد المقبل، تفعيلا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.
Advertisements

موضوعات متعلقة

في أول تداول بعد إجازة رأس السنة الهجرية.. بورصة مصر تربح 10 مليارات جنيه.. ومشتريات المستثمرين تدفعها للصعود

تباين بأداء البورصة في ختام التعاملات

البورصة تغلق تعاملاتها على أرباح بـ1.7 مليار جنيه

بعد خسائر أمس.. البورصة تربح 1.7 مليار جنيه ومبيعات المستثمرين تدفعها للمنطقة الخضراء.. وتداول 442.209 ألف ورقة داخل المقصورة لـ 191 شركة بـ 2.6 مليار جنيه

البورصة تواصل صعودها في منتصف التعاملات

البورصة تربح 4 مليارات جنيه في ختام التعاملات

ترشيحاتنا

الغيرة القاتلة.. عريس يضرب عروسه حتى الموت أمام معازيم حفل الزفاف

تعرف على المدرب المساعد لـ بيتسو موسيماني في الجهاز الفني لـ الأهلي

تحولات عظيمة في هذا الشهر.. آخر ما كتبته "عروسة الجنة" على صفحتها

بعد 6 سنوات انفصال عن المطربة ساندي.. المنتج حسام بدران يعلن عن زواجه

عقوبات رادعة جديدة .. ماذا يعنى امتناع مرتضى منصور عن تنفيذ قرار إيقافه 4 سنوات

المشدد 15 عاما لـ11 متهمًا و3 سنوات لـ 5 آخرين في قضية فض اعتصام النهضة..صور

AdvertisementS

دعاني لمنزله وتحرش بي جنسيا.. ممثلة شابة تتهم مخرجا شهيرا باغتصابها

توقعت مرض ترامب ونهاية العالم.. من هى العرافة الجدة فانجا ؟

مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا

عقوبات رادعة جديدة .. ماذا يعنى امتناع مرتضى منصور عن تنفيذ قرار إيقافه 4 سنوات

تسرب غاز أم ماس كهربائي| تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عروسي الجنة بعد 24 ساعة زفاف بالشرقية

وزير التعليم يكشف تفاصيل إعفاء 10 ملايين طالب من المصروفات المدرسية

عزل مرتضى منصور .. سر تمسك الأولمبية بانتخاب رئيس جديد لـ الزمالك قبل نهاية أكتوبر

بعد إيقافه 4 سنوات.. تحرك جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

وفاة لاعب القناة الناشئ مروان محمود والنادي يعلن الحداد 3 أيام

"شيخ الأزهر" و"سعفان" : صرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمدة 3 شهور للعمالة غير المنتظمة

متعدد العلاقات النسائية وفتاتا ليل وراء الجريمة.. حل لغز مقتل مهندس أكتوبر

كيف ينجو مرتضى منصور من جحيم الإيقاف 4 سنوات.. جهتان تحسمان موقفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدته إيما كورين.. إعادة تصميم فستان زفاف الأميرة ديانا في 2020 |شاهد

ملابس غير تقليدية.. دعاء فاروق تجذب متابعيها في أحدث ظهور

توقعت مرض ترامب ونهاية العالم.. من هى العرافة الجدة فانجا ؟