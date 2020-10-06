AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رفقة تامر حسني وأوس أوس.. أحدث ظهور لـ علي ربيع من العرض الخاص لفيلمه الجديد.. شاهد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
رنا اشرف
نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصورة علي ربيع، رفقة الفنانين تامر حسني وأوس أوس، وزميله في الفيلم الفنان محمد عبد الرحمن، من كواليس العرض الاول لعرض فيلمه الجديد " الخطة العايمة".

وعلق علي ربيع، علي الصورة، قائلا: " نورت الدنيا يا نجم العالم #فيلم_الخطه_العايمه ابو الجدعنه تامر حسني اليوم والفيلم كان جميل بيك يا نجم الاجيال كلها".


وبدا العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" وذلك داخل احدى السينمات والذى يشهد حضور جميع ابطال الفيلم.

وحضر العرض الخاص من ابطال العمل كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته وغادة عادل والتى حرصت على اصطحاب ثلاثة من ابنائها بجانب المؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص. 

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي ربيع يعلن عن موعد إصدار فيلمه المقبل...شاهد

مؤلفو الخطة العايمة ينشرون صورة من كواليس الفيلم

6 أكتوبر العرض الرسمي.. علي ربيع يروج لفيلم "الخطة العايمة"

بـ بوستر دعائي جديد.. محمد عبد الرحمن يروج لـ الخطة العايمة

صباحية مباركة.. علي ربيع برفقة شريف منير واوس اوس

بصورة لـ غادة عادل.. علي ربيع يروج لـ فيلم "الخطة العامية"

ترشيحاتنا

في أحدث ظهور لها.. هيفاء وهبي رفقة كريم العدل.. شاهد

الصحة تعلن بدء حركة تكليف الصيادلة

وزير التربية والتعليم يعلن مفاجأة: 20 ألف جنيه لكل طالب سنويا

إحنا في دولة قانون .. أحمد موسى يحذر مرتضى منصور وجماهير الزمالك من التظاهر أمام النادي

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل المتهمة بسمة مصطفى بعد استجوابها بشأن ترويجها لأخبار كاذبة

مدرب الأهلي يشيد بلاعب صن داونز: يمتلك مهارات أمريكا الجنوبية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور