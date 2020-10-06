رفقة تامر حسني وأوس أوس.. أحدث ظهور لـ علي ربيع من العرض الخاص لفيلمه الجديد.. شاهد

نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر في الصورة علي ربيع، رفقة الفنانين تامر حسني وأوس أوس، وزميله في الفيلم الفنان محمد عبد الرحمن، من كواليس العرض الاول لعرض فيلمه الجديد " الخطة العايمة".





وعلق علي ربيع، علي الصورة، قائلا: " نورت الدنيا يا نجم العالم #فيلم_الخطه_العايمه ابو الجدعنه تامر حسني اليوم والفيلم كان جميل بيك يا نجم الاجيال كلها".









وبدا العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" وذلك داخل احدى السينمات والذى يشهد حضور جميع ابطال الفيلم.





وحضر العرض الخاص من ابطال العمل كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته وغادة عادل والتى حرصت على اصطحاب ثلاثة من ابنائها بجانب المؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص.





وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.





"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.



