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أخبار العالم

بإجمالي 306086 حالة.. ألمانيا تسجل 2828 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:38 ص
ألمانيا تسجل 2828
ألمانيا تسجل 2828 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، الأربعاء، تسجيل 2828 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وبذلك، يصل إجمالي عدد حالات  المصابين المسجلة منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 306086 حالة.




وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9562 بعد تسجيل 16 حالة جديدة، مقابل 12 حالة في اليوم السابق.



وفي وقت سابق، استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف إجراءات الحد من فيروس كورونا في ألمانيا، وحثت العائدين من الإجازات الصيفية على فحص أنفسهم.


ويراجع معهد روبرت كوخ دراسة صينية حول المسار الزمني لخطر الإصابة بكورونا.


وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، الجمعة، أنها تتوقع أن يتم الموافقة على أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في أوروبا مطلع العام القادم.
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