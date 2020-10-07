الخارجية الأمريكية: قلقون من استعدادات تركيا لاختبار صواريخ إس 400

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن "قلق واشنطن العميق" إزاء تقارير تحدثت عن استعدادات تجريها تركيا لاختبار منظومات الدفاع الصاروخي "إس-400" التي اشترتها من روسيا.

















وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء: "إننا على علم بورود هذه التقارير وما زلنا نعارض بشكل قاطع شراء تركيا لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات إس-400، نحن قلقون للغاية بشأن التقارير التي تفيد بأن تركيا تواصل جهودها الرامية إلى بدء تشغيل إس-400".









وذكرت صحيفة "يني أكيت" التركية في وقت سابق الثلاثاء، أن الجيش التركي قد يجري قريبا اختبارات على منظومات "إس-400" بالقرب من شاطئ البحر الأسود.











ونشرت الصحيفة لقطات مصورة قالت إنها تظهر نقل الجيش لأجزاء من "إس-400" تجاه ولاية سينوب شمال البلاد عبورا بمدينة سامسون، ولفتت إلى أن غلق السلطات المجال الجوي فوق سينوب يتعلق بالتحضيرات للتجارب المرتقبة.









وأثار شراء تركيا لتلك الأنظمة من روسيا أزمة شديدة بين أنقرة وواشنطن بدأت في منتصف شهر يوليو العام الماضي، حيث طلبت واشنطن من تركيا الانسحاب من الصفقة وشراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية بدلا من الأنظمة الروسية.









وقد رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب الولايات المتحدة، وهو ما دفع الأخيرة لطرده خارج صفقة طائرات إف-35 التي شاركت تركيا في تصنيعها.









وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية روسية، أن الجيش التركي غير قادر على تشغيل المنظومة الصاروخية لافتقاده الخبرة الكافية لتشغيلها، حيث رفض وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إشراف الخبراء الروس على المنظومات الصاروخية الروسية، وأصر أن يتولى تشغيل المنظومة خبراء أتراك.