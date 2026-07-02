رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطوير الخدمة المدنية

أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل، أن بناء جهاز إداري قادر على مواكبة المستقبل يبدأ بالاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الوظيفة العامة أصبحت تعتمد على الجدارات والكفاءات العملية، وفي مقدمتها الثقافة الرقمية، والابتكار، والتركيز على احتياجات المواطن، والقيادة، والتواصل المؤسسي، والقدرة على التعلم المستمر.

جاء ذلك خلال استعراض المهندس حاتم نبيل، التجربة المصرية في تطوير الخدمة المدنية، خلال مشاركته في المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة، الذي عُقد بالعاصمة المغربية الرباط تحت عنوان "ابتكار الحوكمة من أجل إدارة عامة جاهزة للمستقبل"، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية.

وأوضح أن تطوير الخدمة المدنية يتطلب تحديث نظم التوظيف لتقوم على الكفاءة والجدارة، بما يضمن اختيار أفضل العناصر والقيادات، مؤكداً أن التجربة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت أولوية لإصلاح الجهاز الإداري عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إلى جانب تطبيق منظومة إلكترونية للتوظيف تحقق الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار المهندس حاتم نبيل إلى جهود الجهاز في تطوير إدارة الموارد البشرية، من خلال تحديث نماذج الجدارات الوظيفية، وتطوير التدريب، وتعزيز نظم تقييم الأداء، فضلاً عن دعم تمكين المرأة، التي تمثل أكثر من نصف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فيما تبلغ نسبة القيادات النسائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نحو 70%.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن أبرز تحديات إصلاح الخدمة المدنية تتمثل في تغيير الثقافة المجتمعية المرتبطة بالوظيفة العامة، ومواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتطوير منظومات تقييم موضوعية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات لمواكبة التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى هامش المنتدى، عقد المهندس حاتم نبيل لقاءً مع الدكتور فادي مكي، وزير الدولة للتنمية الإدارية في لبنان، لبحث تعزيز التعاون في مجال تحديث الإدارة العامة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.



