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رياضة

احتفالا بـ نصر أكتوبر.. وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:48 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
تزامنًا مع الاحتفالات بذكري انتصار حرب أكتوبر الـ ٤٧، افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، مهرجان سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحضور افتتاح مهرجان سباق الهجن بالتزامن مع احتفالات مصر بذكري نصر السادس من اكتوبر، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل بصفة دائمة من اجل العمل علي النهوض بالرياضة المصرية في جميع المحافظات وكل الرياضات، موضحًا انه يشارك في المهرجان أكثر من ٢٥٠٠ جمل من ١٠ محافظات مختلفة.

 وأضاف صبحي أنه قد قام صباح اليوم بإعطاء إشارة البدء لماراثون دراجات في نفس التوقيت في محافظات مصر كلها عبر الفيديو كونفرانس، الامر الذي يعكس اصرار القيادة السياسية علي الارتقاء بصحة الشعب المصري والنهوض بها، وأيضًا أخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة للحفاظ علي الرياضيين والهواة المشاركين من فيروس كورونا ( كوفيد -١٩) في المنافسات التي تقيمها الوزارة.

توجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل بصفة عامة، وبصفة خاصة لمساندته لإقامة مهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن، مضيفًا انه جاري الاعداد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على الإكثار من مسابقات الهجن في المرحلة المقبلة والتي تجذب العديد من المشاركين من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى المشاركين من مصر.
احتفالا بـ نصر أكتوبر.. وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن
احتفالا بـ نصر أكتوبر.. وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن
احتفالا بـ نصر أكتوبر.. وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن
احتفالا بـ نصر أكتوبر.. وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن
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